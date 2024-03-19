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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة قنا يتابع التشغيل الكلي لمستشفى نجع حمادي الجديد

مستشفى نجع حمادى
مستشفى نجع حمادى العام

 

 

ترأس الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا، لجنة مكبرة من الفرق الإشرافية بمديرية الصحة والإدارة الصحية بنجع حمادي لمتابعة تنفيذ خطة تشغيل مستشفى نجع حمادي العام بعد نقل جميع خدماتها من المقر المؤقت القديم .

 

استهل بدران، جولته بالمستشفي بعقد اجتماع موسع ضم أعضاء اللجنة، بحضور الدكتور حيدر عبد الحميد، مدير مستشفى نجع حمادي العام و الفريق الطبي من العاملين بالمستشفى، تضمن مناقشة أهم السلبيات ومعوقات التشغيل للمستشفي مع تبادل وطرح الحلول المناسبة لتلافي تلك السلبيات.

 

وأجرى وكيل وزارة الصحة بقنا، جولة تفقدية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأشعة"عادية ، مقطعية، رنين "لمتابعة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، مؤكداً دعم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا لتشغيل المستشفي وتقديمها الخدمات لكافة المترددين عليها من المواطنين.

 

واستمع وكيل وزارة الصحة، لعدد من المواطنين لفحص شكواهم وطلباتهم وتأكد من تلقيهم الرعاية والخدمة الصحية اللازمة، خلال تواجدهم بالمستشفى. 

يذكر أن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أطلق إشارة بدء التشغيل التجريبي لقسم العيادات الخارجية بمستشفي نجع حمادى العام، مطلع نوفمبر ٢٠٢٣ ، تمهيداً لدخول باقي أقسام المستشفي للخدمة بشكل متتابع لتقديم الخدمات الطبية المتميزة لأهالى مركز نجع حمادى وفق معايير الجودة الطبية.

 

مستشفى نجع حمادى العام

صحة قنا (5)
صحة قنا (5)
صحة قنا (4)
صحة قنا (4)
صحة قنا (3)
صحة قنا (3)
صحة قنا (2)
صحة قنا (2)
صحة قنا (1)
صحة قنا (1)

 

قنا مستشفى نجع حمادى العام نجع حمادى الخدمة الطبية وزارة الصحة

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