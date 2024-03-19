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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 986 حصانا.. مرسيدس بنز تطلق AMG GT 4-door الكهربائية 2025

مرسيدس بنز
مرسيدس بنز

بعد إطلاق Powerpack EVs EQE وEQS بنجاح، تستعد مرسيدس-بنز الآن لخطوة أكبر في عالم السيارات الكهربائية، حيث تنوي إطلاق أول سيارة كهربائية عالية الأداء تحت علامتها AMG: AMG GT 4-door Coupe.

السيارة من المتوقع أن تصل في عام 2025، وستكون أقوى سيارة AMG على الإطلاق. ستعتمد السيارة على منصة السيارة الكهربائية AMG.EA المطورة حديثًا للشركة، مما يعني جودة تصنيع ممتازة وأداء استثنائي.

 

مواصفات سيارة مرسيدس بنز الجديدة؟

تشتمل الميزات المذهلة التي يتوقع أن تتباهى بها السيارة على قوة هائلة تصل إلى 986 حصانًا، مما يجعلها تبرز بين المنافسين بقوة مذهلة. ومع الحفاظ على تفاصيل معظم المواصفات تحت الكتمان حتى الآن، فإن من المتوقع أن يأتي تصميم السيارة بمظهر جريء وعدواني، مع المصابيح الأمامية LED والضوء الخلفي النموذجي للمدرسة القديمة.

بفضل هذه التحسينات الرائعة والأداء المذهل المتوقع، فإن سيارة AMG GT 4-door Coupe الكهربائية تعد واحدة من أكثر السيارات إثارة للانتباه التي يمكن توقعها في عالم السيارات الكهربائية المستقبلي.

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