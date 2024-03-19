المفتي: الحجامة لا تفسد الصيام .. فيديو

كشف الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، حكم إخراج زكاة الفطر والفدية نقودًا.

وأضاف علام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «اسأل المفتي» المذاع على فضائية صدى البلد، أن الذي نختاره للفتوى في هذا العصر، ونراه أوفقَ لمقاصد الشرع، وأرفقَ بمصالح الخلق، هو جوازُ إخراجِ زكاة الفطر مالًا، وهذا هو مذهب الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة، وفي الكفارات، والنذر، والخراج، وغيرها، كما أنه مذهب جماعة من التابعين.

وشدد المفتي على أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَغْنُوهم عن السؤال في هذا اليوم» والفتوى مستقرة على ذلك.

وردا على سؤال بشأن حكم الحجامة خلال الصيام أوضح المفتي قائلا: الحجامة في أثناء الصيام لا تُفسِد الصوم؛ لأن الفطر مما دخل لا مما خرج.