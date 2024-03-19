عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شجاعة ورعب.. حمادة هلال وأحمد فهمي يواجهان مقلب "رامز جاب من الآخر"

رامز جلال
رامز جلال

وقع الفنانان حمادة هلال وأحمد فهمي ضحيتين لمقلب الفنان رامز جلال، “رامز جاب من الآخر”، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الثلاثاء. 

وكشف الفنان حمادة هلال، أثناء المقلب، حقيقة الخلاف بينه والمطرب تامر حسني، قائلا :"تامر حسني اخد مني غنوة ومسامحه".

وأصيب الفنان حمادة هلال والفنان أحمد فهمي، أثناء الخروج من القفص ومواجهة نعامة رامز جلال في أحداث المقلب.

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.
 



 


 

رامز الفنان احمد فهمى احمد فهمي الفنان حمادة هلال الفنان رامز جلال برنامج رامز جاب من الاخر حمادة هلال حسن شاكوش هدي المفتي تامر حسني سمية الخشاب مقلب الفنان رامز جلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلمات عمرو الليثي| فيديو لحظة سقوط المذيع الشهير من الطابق الثالث.. تفاصيل

انخفاض مفاجيء في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 مفاجأة| الحق اشتري

التوقيت الصيفي 2024.. موعد تقديم الساعة 60 دقيقة وهل يتزامن مع رمضان؟

قائدها بين الحياة والموت.. ننشر صور تريلا تفحمت على الطريق الصحراوي بالجيزة

استثمارات أجنبية جديدة بـ 23 مليار دولار تهدد بانهيار عرش العملة الخضراء.. تفاصيل

مشاجرة عنيفة بالأيدي والألفاظ بين أسرة فاطمة ممرضة أكتوبر وعائلة الجاني بعد الحكم|فيديو

ستغير الاقتصاد كليًا.. بدء البحث عن سفينة بها 4 أطنان ذهب بهذا المكان .. القصة الكاملة

سقط من الدور الثالث| ماذا حدث لـ عمرو الليثي وتفاصيل حالته الصحية الآن؟

موضوعات متعلقة

جاب من الآخر.. ثبات وشجاعة حمادة هلال أمام وحش رامز جلال المفترس

ترشيحاتنا

صلاة قيام الليل .. عدد ركعاتها ووقتها وفضلها ودعاؤها

جدد رخصة عربيتك في أي مكان.. أين توجد وحدات المرور المميزة؟

كل ما يخص الشيخ أحمد الطيب.. مفاجأة في أسباب حكم أحداث المنصة

جنوب أفريقيا تعلن عن زيارة هامة لمسئول إلى روسيا وأوكرانيا

علامات الصائم الحق وآداب الصيام في رمضان.. أزهري يكشف عنها

أحد كبار مستشاري ترامب: إقامة دولة للفلسطينيين فكرة سيئة للغاية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأقل سعر.. سكودا لأول مرة بأبواب لامبورجيني

سعر ساعة شيرين عبد الوهاب يثير ضجة| رقم خرافي

طريقة عمل البسبوسة بمذاق شهي زي المحلات

زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

بسلة في فنجان القهوة.. حيل جديدة لغش البن مع ارتفاع أسعاره

سقط من الدور الثالث| ماذا حدث لـ عمرو الليثي وتفاصيل حالته الصحية الآن؟

ارتفاع مفاجئ للذهب وتوقعات جديدة لـ سعر الدولار| شاهد

هل يتم تعطيل للدراسة؟.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس السيء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ