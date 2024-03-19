علامات الصائم الحق وآداب الصيام في رمضان.. أزهري يكشف عنها

قال الشيخ أحمد الصويلحي، الواعظ بالأزهر الشريف، إن المسلم عليه اغتنام شهر رمضان فهو موسم عظيم للطاعات فضله الله على سائر الشهور.

أضاف أحمد الصويلحي، في فيديو لصدى البلد، أن الصائم الحقيقي هو الذي صامت جوارحه عن الآثام وصام لسانه عن الكذب وقول الزور، فإذا تكلم لا يتكلم إلا بخير وإذا فعل لا يفعل إلا خيرا.

أشار إلى أن النبي قال في الحديث الشريف (كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر".

أوضح، أن من آداب الصيام التي ينبغي أن يتحلى بها الصائم، غض البصر وكفه عن المحرمات، فيقول الله تعالى (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ).

كما ذكر ابن حجر أن الغيبة تضر بالصيام، ومن آداب الصيام أيضا، هو كف السمع عن الإصغاء عن كل محرم ومكروه.

كذلك من آداب الصيام ألا يستكثر الصائم من الطعام الحلال وقت الإفطار، بحيث يمتلؤ جوفه فيعوض ما فاته صحوة نهاره، فرقة القلب وصفاءه إنما تكون بترك الشبع.

