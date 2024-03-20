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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

لشعر قصير.. هنا الزاهد تثير ضجة بصورها الأخيرة | شاهد

هنا الزاهد
هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها فيديو جديد من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة. 

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وتألقت هنا الزاهد، مرتديه بلوفر بسيط باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت هنا الزاهد، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت هنا الزاهد، تسريحة الشعر القصير لشعرها البني لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت. 

وإليكم فيديو هنا الزاهد 

https://www.instagram.com/reel/C4tHXtit2fB/?igsh=OGg1ZTVsbWhyMjdx

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