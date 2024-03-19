بسبب خلافات مالية .. السجن 10 سنوات لـ عامل شرع في إنهاء حياة شخص بأسيوط

عاقبت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط،عامل ، بالسجن 10 سنوات شرع في إنهاء حياة شخص بسبب خلافات مالية بينهما بقرية المعصرة بمركز الفتح في أسيوط .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة، والمستشار وليد محمد شحاتة الرئيس بالمحكمة، والمستشارين محمد حسن شلقامي و إيهاب أحمد دهيس نائبا رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر و عثمان أحمد عبدالحميد .

تعود وقائع القضية رقم 19419 لسنة 2023 جنايات مركز الفتح إلى ورود بلاغا لوحدة مباحث مركز الفتح بوصول " عاطف . إ . و " 43 عاما ، عامل ،مقيم قرية المعصرة ، إلى مستشفى أسيوط الجامعي مصابا برش خرطوش بمنطقة الفك وتم عمل شق حنجرة لمساعدته على التنفس وتم إجراء عملية جراحية من قبل جراحين الوجه والفكين والتجميل وتم تثبيت الفك .



وأسفرت تحريات الملازم أول طاهر حامد معاون مباحث مركز الفتح أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم " محمد . ع . ن " 35 عاما ، عامل مقيم بقرية المعصرة وأشارت التحريات إلى وجود خلافات مالية بين المتهم والمجني عليه على إثرها قام المتهم بإحضار سلاح ناري فرد خرطوش وانتظر مرور المجني عليه بمدخل القرية وقام بإطلاق عيار ناري صوبه مما أسفر عن إصابة المجني عليه بالوجه وتم نقله من قبل الأهالي إلى مستشفى أسيوط الجامعي .