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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

الفقر انتهى.. كنز من الذهب بسفينة إنجليزية مفقودة منذ عام 1641

صدى البلد

يتواجد سفينة إنجليزية "إلدورادو أوف ذا سيز"

 مفقودة في البحر منذ عام 1641، بها 4 مليارات جنيه إسترليني من الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، مما يجعلها قادرة على تغير الاقتصاد كليًا.

وتأمل شركة Multibeam Services المتخصصة في تحديد موقع حطام السفن المفقودة، في انهاء 400 سنة من البحث، تبدء رحلة البحث الشهر القادم بقيادة الصياد التجاري والغواص السابق نايجل هودج مع فريق فريقًا مكون من 11 شخصًا، حيث يخطط هودج لقضاء عام 2024 بأكمله في البحث عن الحطام الذي يغطي مساحة 200 ميل مربع من القناة الإنجليزية.

يعتبر حطام السفينة التاجر الملكي موجود في مكان ما قبالة سواحل كورنوال البريطانية، ولكن لم يتم العثور عليها على الرغم من حملها ما يصل إلى 4 مليار جنيه إسترليني من الذهب وغيره من المعادن الثمينة.

شاهد الفيديو:

وفي الفيديو التالي نكشف أسرار سفينة "إلدورادو أوف ذا سيز"، وعن حجم الكنز التي تحمله ةهل تكون قادره على تغير الاقتصاد.

 

وعلى الرغم من أن نايجل يعتقد أن الحطام يمكن أن يكون ذا قيمة بالمليارات، إلا أنه بحسب صحيفة “مترو” البريطانية، يوضح أنه ليس هناك سباق للذهب هنا، نظرًا للقوانين الصارمة المتعلقة بملكية الكنوز المكتشفة. يقول أن الجاذبية بالنسبة له تكمن في إيجاد الإجابات، وأن أي شحنة ثمينة ستصبح مقتنيات تراثية.

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