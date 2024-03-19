محافظ أسوان يكرم الشاب عبدالرحيم محمد لتميزه وتفوقه في حفظ القرآن الكريم

أهدى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان درع المحافظة ، ومكافأة مالية لعبد الرحيم محمد على ، والحاصل على المركز الأول على مستوى العالم الإسلامى فى مسابقة حفظ القرآن الكريم وتجويده لأصحاب الصوت الحسن.

كما أستمع اللواء أشرف عطية لمطالب الشاب عبد الرحيم صاحب الإرادة الصلبة ، والعزيمة والتحدى حيث لم تمنعه إعاقته بفقده لبصره من أن يكون من أفضل المواهب الشابة فى تلاوة كتاب الله حيث نال التكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إحتفالية ليلة القدر عام 2019 ، كما تم تكريمه فى مسابقة القرآن الكريم الدولية بدولة المغرب.

تكريم

وأكد المحافظ على الإهتمام بتكريم هذه الفئة المتميزة من حفظة القرآن الكريم يساهم فى دعم وتشجيع الأسر على تعليم أبنائهم بصحيح دينهم والإلتزام بالآداب العامة والأخلاق الحميدة فى المعاملات الإنسانية لينالوا هذا الشرف في أن يكونوا نماذج يحتذى بـها ، ونفتخر ونعتز بهم أمد الدهر .