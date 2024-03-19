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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

العرابي: استضافة القاهرة للقمة الأوروبية تعكس ثقل وقوة مصر

محمد العرابي
محمد العرابي

أشاد الدكتور محمد أنور العرابي،  دكتور الاقتصاد السياسي، بما أسفرت عنه القمة السداسية التي استضافتها القاهرة، برئاسة الرئيس السيسي وبحضور قادة دول الاتحاد الأوروبي إيطاليا، واليونان، وبلجيكا، وقبرص، والنمسا.

واعتبر العرابي، أن التوقيع على الإعلان السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي لترفيع العلاقات إلى مستوى "الشراكة الشاملة والاستراتيجية"، هي الخطوة الأكثر أهمية في مستوى العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي ستتحول لشراكات البينية بين مصر والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على مستويات متقدمة من التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والثقافي.

كما أشاد العرابي ، بكلمة الرئيس السيسي التي أكدت على دور مصر الإقليمي الهام، في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات حالية، ومواقف مصر - التي انتزعت إشادات قادة الدول الأوروبية - نحو دول الجوار، وسياساتها الثابتة في رفض العدوان والتهجير لأهالي غزة، وسعيها الحثيث والدائم نحو إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح.

وقال إن الحزمة المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري والتي تبلغ حوالي 7,4 مليار يورو لتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي، رفعت الطموح والتعاون على كل المستويات وعلى رأسها ما أثمرته القمة من عقد مؤتمر للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من العام الجاري للتعريف بالفرص والإمكانيات الاستثمارية في مصر وبما يسهم في تعزيز انخراط الشركات الأوروبية في السوق المصرية، حسبما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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