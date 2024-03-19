محافظ دمياط تُهنئ الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة

تقدمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالتهنئة إلى السيدة عزة مجاهد فريخة الأم المثالية الأولى لعام ٢٠٢٤.

وأعربت " المحافظ " عن تقديرها لقصة الكفاح التى قدمتها الأم عزة ، و تقديرها الشديد للجهود التى تقوم بها الأمهات لرعاية أسرهن وخدمة المجتمع إلى جانب دورهن فى دفع عجلة التنمية وبناء الوطن ، كما قدمت التهنئة إلى المرأة المصرية تزامنًا مع الاحتفالات بعيدها وعيد الأم خلال هذا الشهر .

هذا ويشار إلى اعلان الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن أسماء الأمهات الفائزات فى مسابقة الأم المثالية لعام ٢٠٢٤ على مستوى المحافظة، حيث جاءت السيدة عزة مجاهد السيد فريخة الأم المثالية الأولى على محافظة دمياط حيث حصلت الأم على دبلوم تجارة رغم الظروف الصعبة للأسرة، وتعمل موظفة بمنطقة بريد دمياط وأرملة و لديها ثلاثة أبناء عكفت على تربيتهم حتى تخرجهم وزواجهم حيث حصلت الابنة الأولى على بكالوريوس الطب والابنة الثانية على ليسانس آداب وتربية بينما حصل الابن الثالث على ليسانس شريعة وقانون..