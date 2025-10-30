قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من الكلبش لـ الصلح | الخطيب يطوي صفحة قضايا مرتضي منصور
سفير فرنسا بالقاهرة: جهد مصري استثنائي لإدخال المساعدات إلى غزة
3 نجوم| الإصابات تضرب القوام الأساسي في الأهلي قبل مواجهة المصري
ألمانيا ترسل قوات إلى مركز تنسيق وقف إطلاق النار في غزة وتؤكد دعمها لجهود السلام
رئيس الوزراء السوداني: استنفار بأجهزة الدولة لمجابهة التطهير العرقي في الفاشر
اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي يعلن بث افتتاح المتحف المصري الكبير إلى 57 دولة
موعد مباراة الأهلي ضد المصري في الدوري
استقالات وهمية في نادي الزمالك .. تقرير يرصد وقائع حقيقية بالأسماء
كرس حياته لتربية بناته..اختيار مهندس من الوادي الجديد الأب القدوة على مستوي مصر
كريمة يهاجم تصريحات عدم الإنجاب: هشاشة فكرية وسذاجة تخالف الشريعة الإسلامية
الدفاع الصينية: بكين منفتحة على تطوير العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة
من فيديوهات التيك توك للحبس.. القصة الكاملة لأزمة أم مكة بائعة الفسيخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
البابا لاوُن: العالم يحتاج إلى صداقتنا أكثر من أي وقت مضى ولنتحد كي يصبح السلام ممكنا

البابا لاون
البابا لاون
ميرنا رزق

خلال المقابلة العامة الأسبوعية بساحة القديس بطرس، بالفاتيكان، وجه قداسة البابا لاوُن الرابع عشر نداءً إلى المؤمنين، وممثلي الأديان، دعاهم فيه إلى تعزيز الصداقة، والوحدة في عالم تمزقه الحروب، والانقسامات.

الوحدة والصداقة 

وقال الأب الأقدس في كلمته: إن عالمنا يحتاج إلى وحدتنا وصداقتنا وتعاوننا أكثر من أي وقت مضى!. وفي إطار تعليمه الأسبوعي الذي خصصه لموضوع الحوار بين الأديان، توقف قداسته عند لقاء يسوع مع المرأة السامرية، معتبرًا إياه نموذجًا خالدًا للحوار القائم على الإصغاء، والاحترام المتبادل.

وأوضح الحبر الأعظم أن الحوار الحقيقي يولد من العطش المشترك إلى الله، ومن الرغبة الصادقة في فهم الآخر دون خوف، أو أحكام مسبقة، مؤكدًا أن هذا العطش الروحي المشترك يمكن أن يكون نقطة انطلاق، لبناء عالم أكثر إنسانية وسلامًا.

واستعاد قداسة البابا مرور ستين عامًا على صدور الإعلان المجمعي "في عصرنا" (Nostra Aetate)، الذي أطلقه المجمع الفاتيكاني الثاني، وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الكنيسة، والأديان الأخرى، مشيرًا إلى أن هذه الوثيقة كانت "حدثًا مفصليًا" في تاريخ الكنيسة، إذ وضعت أسس الحوار، والاحترام المتبادل، والتعاون، من أجل الخير العام.

وشدد عظيم الأحبار على أن الإعلان المجمعي ساهم في ترميم العلاقات التاريخية مع الشعب اليهودي، وأعلن موقفًا واضحًا ضد معاداة السامية، وجميع أشكال الكراهية الدينية، مجددًا التزام الكنيسة الراسخ بمحاربة هذه الظواهر "باسم الإنجيل الذي يدعو إلى المحبة والغفران"، معبّرًا عن امتنانه للتقدم الذي تحقق، خلال العقود الستة الماضية في الحوار اليهودي، المسيحي، رغم التحديات الراهنة.

وفي سياق حديثه عن الواقع المعاصر، حذر بابا الكنيسة الكاثوليكية من مخاطر التطرف الديني، وسوء استخدام الدين، والتكنولوجيا، ولا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن التقاليد الدينية قادرة على الإسهام في أنسنة التكنولوجيا، وصون كرامة الإنسان، من خلال ترسيخ القيم الأخلاقية في قلب الابتكار العلمي.

واختتم قداسة البابا لاون الرابع عشر تعليمه بنداءٍ إلى الرجاء، والعمل المشترك، قائلًا: كما حمل إعلان في عصرنا الرجاء لعالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، نحن اليوم مدعوون لإحياء هذا الرجاء في عالمنا الممزق بالحروب واللامبالاة. لنتعاون، لأنه إذا كنا متحدين، فكل شيء سيكون ممكنًا.

الفاتيكان البابا لاوُن البابا لاوُن الرابع عشر قداسة البابا الكنيسة تاريخ الكنيسة

