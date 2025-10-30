قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: سوريا تحتاج 30 عاما لتنفذ ربع التطور الحاصل في مصر
إجراء جديد في انتخابات الأهلي بـ فروعه المختلفة
أستاذ قانون دولي يحذر: الفاشر تشهد إبادة جماعية عاجلة
موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري والقنوات الناقلة
اليونان تواجه أخطر أزمة ديموغرافية في تاريخها الحديث.. تفاصيل
أتوبيسات مجانية لنقل الأعضاء للمشاركة في انتخابات الأهلي.. غدا
مصر تحصد لقب وكأس البطولة الأفريقية للتجديف الشاطئي برصيد 14 ميدالية
«جوتيريش» يحث الأطراف السودانية على التفاوض وإنهاء مُعاناة المدنيين
5 خطوات بالأهلي قبل عمومية إنتخاب مجلس إدارة جديد.. تفاصيل
لوموند: المتحف المصري الكبير ركيزة اساسية لاستراتيجية طموحة لتطوير السياحة
الرئيس الصيني: واثقون وقادرون على التعامل مع جميع أنواع المخاطر والتحديات
مفبركة وهقاضيهم.. أحمد موسي يحذر من صفحات مشبوهة تنشر كلاما على لسانه
فيديو

بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

أزمه رحمه محسن
أزمه رحمه محسن
إيمان عبد اللطيف

خلال يوم واحد فقط، شهدت المطربة الشابة رحمة محسن تلاسنًا إعلامياً حاداً يتضمّن أخبارا عن زواج عرفي وتوثيقه بعقد رسمي، يعقبه انفصال وطلاق سريع، في تطورات أثارت الجدل على منصات التواصل وعلى محركات البحث.

وفقاً لتقارير إعلامية، تم تسريب وثيقة زواج عرفي بين رحمة محسن ورجل أعمال.

العقد المذكور – بحسب مصادر– كان موثقًا رسميًا في القاهرة عام 2023، بموجب عقد زواج رسمي بحضور شهود ومقربين، وبعد تسريب الوثيقة، تصاعدت الخلافات بين الطرفين، وذكرت المصادر أن الفنانة طالبت بتحويل الزواج إلى علاقة معلنة ورسميّة، بينما رفض الزوج ذلك.

بعد ذلك، وقع الطلاق بشكل رسمي، ليتم الانفصال بينهما بعد أشهر فقط من الزواج بحسب التقارير.

بالإضافة إلى ذلك، ظهرت ادعاءات بأن الزوج هدد بنشر فيديوهات أو صور خاصة، ما دفع الفنانة للحديث عن تعرضها لابتزاز إلكتروني.

رحمة محسن قالت إنها لا تعلم كثيرًا من التفاصيل، وإنها تمر بمرحلة نفسية صعبة، مع تأكيدها أن الابتزاز أثر على مستقبلها المهني والشخصي.

وحتى الآن، لم تصدر الفنانة بيانًا رسميًا مفصلاً لتأكيد أو تكذيب كل ما تم تداوله، ما زاد من حالة الغموض.

من جهة أخرى، كانت تستعد للدخول في تجربة التمثيل عبر مسلسل بعنوان "علي كلاي" المقرر عرضه في رمضان 2026، إلى جانب أحمد العوضي، ما يجعل هذه الأزمات أكثر حساسية نظراً لتداخلها مع مسيرتها الفنية.

مسلسل علي كلاي بطولة أحمد العوضي، ورحمة محسن، ويارا السكري، وغيرهم كثير من النجوم.

https://youtube.com/shorts/mqSym_RJyvU?si=mxnJbTt5pL0KpO05

رحمه محسن ازمه رحمه محسن زواج

بالصور

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فيديو

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

أزمه رحمه محسن

بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

المزيد

