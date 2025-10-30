بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

خلال يوم واحد فقط، شهدت المطربة الشابة رحمة محسن تلاسنًا إعلامياً حاداً يتضمّن أخبارا عن زواج عرفي وتوثيقه بعقد رسمي، يعقبه انفصال وطلاق سريع، في تطورات أثارت الجدل على منصات التواصل وعلى محركات البحث.

وفقاً لتقارير إعلامية، تم تسريب وثيقة زواج عرفي بين رحمة محسن ورجل أعمال.

العقد المذكور – بحسب مصادر– كان موثقًا رسميًا في القاهرة عام 2023، بموجب عقد زواج رسمي بحضور شهود ومقربين، وبعد تسريب الوثيقة، تصاعدت الخلافات بين الطرفين، وذكرت المصادر أن الفنانة طالبت بتحويل الزواج إلى علاقة معلنة ورسميّة، بينما رفض الزوج ذلك.

بعد ذلك، وقع الطلاق بشكل رسمي، ليتم الانفصال بينهما بعد أشهر فقط من الزواج بحسب التقارير.

بالإضافة إلى ذلك، ظهرت ادعاءات بأن الزوج هدد بنشر فيديوهات أو صور خاصة، ما دفع الفنانة للحديث عن تعرضها لابتزاز إلكتروني.

رحمة محسن قالت إنها لا تعلم كثيرًا من التفاصيل، وإنها تمر بمرحلة نفسية صعبة، مع تأكيدها أن الابتزاز أثر على مستقبلها المهني والشخصي.

وحتى الآن، لم تصدر الفنانة بيانًا رسميًا مفصلاً لتأكيد أو تكذيب كل ما تم تداوله، ما زاد من حالة الغموض.

من جهة أخرى، كانت تستعد للدخول في تجربة التمثيل عبر مسلسل بعنوان "علي كلاي" المقرر عرضه في رمضان 2026، إلى جانب أحمد العوضي، ما يجعل هذه الأزمات أكثر حساسية نظراً لتداخلها مع مسيرتها الفنية.

مسلسل علي كلاي بطولة أحمد العوضي، ورحمة محسن، ويارا السكري، وغيرهم كثير من النجوم.

https://youtube.com/shorts/mqSym_RJyvU?si=mxnJbTt5pL0KpO05