خبير علاقات دولية: مصر تريد تسريع إعمار غزة وتوفير مقومات الحياة للفلسطينيين

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مصر تسير في مسارات متوازية فيما يتعلق بالوضع في غزة، الأول هو تثبيت وقف إطلاق النار والعمل على تذليل العقبات والتحديات التي تواجهه، وبخاصة ملفات المرحلة الأولى المتعلقة بتسليم ما تبقى من جثث الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج "مع أمل الحناوي عن قرب"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "تدخلت القاهرة وأرسلت وفدا متخصصا ومعدات للتغلب على هذه المشكلة لأن المسار الآخر الذي تسير فيه مصر هو الانتقال إلى المرحلة الثانية، وبخاصة مسار إعمار قطاع غزة".

وتابع، أنّ مصر تريد تسريع إعمار غزة في ظل بقاء الفلسطينيين وتوفير مقومات الحياة لهم من مستشفيات وكهرباء ومياه نظيفة وغيرها من المتطلبات الأساسية، وستستضيف مؤتمرا دوليا في شهر نوفمبر 2025.

وأوضح، أن المسار الثالث يتعلق بحشد الدعم الدولي والجهود الدولية من أجل الضغط على الجانب الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية والالتزام بوقف إطلاق النار

وذكر، أنّ جزءً من هذا التحرك هو التنسيق مع الجانب الأمريكي والجانب القطري والجانب التركي مثل تركيا، وبالتالي تتحرك مصر إلى الأمام في ظل تحديات كثيرة، وبخاصة في المرحلة الثانية، وتدفع في اتجاه تشكيل قوة دولية تحت مظلة الأمم المتحدة تكون لها الشرعية القانونية ولديها صلاحيات محددة وعدم حدوث أي توترات على الأرض