جيش الاحتلال: الصليب الأحمر تسلم جثماني اثنين من المحتجزين
الصحة: السكتة الدماغية من أبرز أسباب الوفاة عالميًا.. ونعزز برامج الوقاية والتشخيص المبكر
مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي غدًا.. موعد صلاة الجمعة في المحافظات
ماذا يحدث للجسم عند تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي؟ علامات غير متوقعة
سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس
فيستون ماييلي في الهجوم | تشكيل بيراميدز أمام التأمين الإثيوبي
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة: مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 29
ناشيونال جيوجرافيك: مع افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصر تتوقع استقبال 30 مليون سائح بحلول 2028
قبل ساعات من الافتتاح.. معلومات عن موقع ومقتنيات وأسعار الدخول للمتحف المصري الكبير
أخبار السيارات | كيا تيلورايد هايبرد 2027 تظهر لأول مرة .. مواصفات هيونداي فينيو وسكودا سوبيرب 2026
لعب العيال يتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء في القليوبية
دعواتكم لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور
الجيش الإسرائيلي والشاباك: الصليب الأحمر في طريقه لتسلم نعوش محتجزين في غزة

الصليب الاحمر
الصليب الاحمر
أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، اليوم الخميس، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر في طريقها إلى نقطة محددة داخل قطاع غزة لتسلّم عدد من نعوش المحتجزين القتلى الذين كانوا في قبضة حركة حماس، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب الأخيرة على القطاع في أكتوبر من العام الماضي.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي، أن هذه العملية تجري بالتنسيق بين الجيش والشاباك، وتأتي بعد “أسابيع من الاتصالات الحساسة” بوساطة أطراف دولية، من بينها مصر وقطر، بهدف استعادة جثامين عدد من الإسرائيليين الذين فُقدوا أثناء العمليات العسكرية في شمال ووسط غزة.

وأضاف البيان أن الصليب الأحمر الدولي يتولى مهمة الإشراف على عملية الاستلام والنقل “وفقًا للمعايير الإنسانية الدولية”، على أن يتم لاحقًا نقل الجثامين إلى إسرائيل لإجراء الفحوصات الطبية وتحديد الهويات عبر تحليل الحمض النووي. وأكد الجيش أن العملية لا تتضمن تبادلًا للأسرى أو أي اتفاق موازٍ في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أنها "تتم في إطار إنساني بحت".

من جهته، أعرب الصليب الأحمر الدولي عن استعداده لتأمين عملية التسليم “بما يضمن الكرامة الإنسانية للضحايا واحترام القوانين الدولية”، مشددًا على أن مهمته "إنسانية بحتة، ولا تنطوي على أي بعد سياسي أو تفاوضي".

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتواصل فيه المعارك العنيفة بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حركة حماس في مناطق متعددة من قطاع غزة، وسط تصاعد الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية آمنة. كما تزامن الإعلان مع جهود مكثفة تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر لإحياء محادثات تبادل الأسرى التي تعثرت خلال الأشهر الماضية.

ويرى مراقبون أن تسليم جثامين القتلى عبر الصليب الأحمر قد يشكّل بداية لتحريك المسار الإنساني في الأزمة، وربما يمهّد لمرحلة جديدة من التفاهمات الجزئية بين الطرفين، في ظل الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل وحماس لضمان حماية المدنيين وتخفيف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع
جانب من المضبوطات
مدارس الشرقية
