قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس
فيستون ماييلي في الهجوم | تشكيل بيراميدز أمام التأمين الإثيوبي
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة: مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 29
ناشيونال جيوجرافيك: مع افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصر تتوقع استقبال 30 مليون سائح بحلول 2028
قبل ساعات من الافتتاح.. معلومات عن موقع ومقتنيات وأسعار الدخول للمتحف المصري الكبير
أخبار السيارات | كيا تيلورايد هايبرد 2027 تظهر لأول مرة .. مواصفات هيونداي فينيو وسكودا سوبيرب 2026
لعب العيال يتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء في القليوبية
دعواتكم لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور
قبل مواجهة الزمالك والبنك الأهلي.. ترتيب جدول الدوري المصري
بالأسماء| قرار وزير الرياضة بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الإسماعيلي
ثمانية نجوم يتنافسون على جائزة هدف أكتوبر بالدوري الإنجليزي.. وصلاح حاضر
الجيش الإسرائيلي والشاباك: الصليب الأحمر في طريقه لتسلم نعوش محتجزين في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مستشار وزير الثقافة الأسبق: مصر تستحق جائزة "أفضل وجهة تراثية" بجدارة

السياحة
السياحة
محمد البدوي

أكد الدكتور محمد مندر، مستشار وزير الثقافة الأسبق، أن جائزة "أفضل وجهة تراثية" تُعد تكريمًا للوجهات السياحية التي تنجح في الجمع بين القيمة التاريخية والأثرية وبين جودة التجربة السياحية التي تقدمها للزوار، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت خلال السنوات الأخيرة أن تحقق هذا التوازن بنجاح لافت.

وأوضح "مندر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ناسنا” والمذاع عبر قناة “المحور” تقديم الإعلامية ماجدة المهدي أن إدارة الدولة المصرية للمواقع التراثية والأثرية خلال الفترة الماضية شهدت تطورًا كبيرًا من حيث البنية التحتية والخدمات السياحية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تجربة الزائر، سواء من داخل مصر أو من الخارج.

تطوير المتاحف والمناطق الأثرية

وأضاف أن الجهود التي بذلتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الثقافة في تطوير المتاحف والمناطق الأثرية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في المواقع السياحية، ساهمت في تعزيز الصورة الإيجابية لمصر كوجهة عالمية تجمع بين الأصالة والتطور.

وأشار مستشار وزير الثقافة الأسبق إلى أن فوز مصر بجائزة "أفضل وجهة سياحية" يأتي تتويجًا لهذه الجهود، ويؤكد أن الوجهات الأثرية والسياحية المصرية مثل الأقصر وأسوان والقاهرة التاريخية وسيناء، أصبحت نموذجًا يحتذى به في إدارة المواقع التراثية وتقديم تجربة متكاملة للزوار.

 مؤكدًا على أن الحفاظ على هذا التميز يتطلب استمرار الاستثمار في البنية التحتية السياحية، وتطوير البرامج الثقافية والتراثية التي تُبرز ما تمتلكه مصر من كنوز حضارية وإنسانية لا مثيل لها.

المتاحف تطوير المتاحف المناطق الأثرية الآثار وزارة الثقافة مصر سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن

آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

ترشيحاتنا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. أفضل سماعات أذن لاسلكية بالأسواق.. وساعة Galaxy Watch FE بخصم كبير

كيا تيلورايد هايبرد موديل 2027

كيا تيلورايد هايبرد 2027 تظهر لأول مرة

هيونداي فينيو موديل 2026

شاهد| هيونداي فينيو 2026 الجديدة

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند مضغ حبة من القرنفل يوميًا؟.. فوائد مذهلة وأضرار خفية

أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع
أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع
أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع

تموين الشرقية يضبط 325 طن خامات مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فيديو

وفاه ماجد هلال وكيرلس

سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس

نداء شرارة

أنت الهدية.. نداء شرارة تطرح أحدث أغانيها

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد