قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من الكلبش لـ الصلح | الخطيب يطوي صفحة قضايا مرتضي منصور
سفير فرنسا بالقاهرة: جهد مصري استثنائي لإدخال المساعدات إلى غزة
3 نجوم| الإصابات تضرب القوام الأساسي في الأهلي قبل مواجهة المصري
ألمانيا ترسل قوات إلى مركز تنسيق وقف إطلاق النار في غزة وتؤكد دعمها لجهود السلام
رئيس الوزراء السوداني: استنفار بأجهزة الدولة لمجابهة التطهير العرقي في الفاشر
اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي يعلن بث افتتاح المتحف المصري الكبير إلى 57 دولة
موعد مباراة الأهلي ضد المصري في الدوري
استقالات وهمية في نادي الزمالك .. تقرير يرصد وقائع حقيقية بالأسماء
كرس حياته لتربية بناته..اختيار مهندس من الوادي الجديد الأب القدوة على مستوي مصر
كريمة يهاجم تصريحات عدم الإنجاب: هشاشة فكرية وسذاجة تخالف الشريعة الإسلامية
الدفاع الصينية: بكين منفتحة على تطوير العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة
من فيديوهات التيك توك للحبس.. القصة الكاملة لأزمة أم مكة بائعة الفسيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس سياحة النواب لـ"صدى البلد": افتتاح المتحف الكبير رسالة بأن مصر تتقدم رغم التحديات .. وسيكون أكبر مركز جذب للزائرين بالشرق الأوسط

النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب
النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب
حوار : معتز الخصوصى

النائبة نورا علي رئيس سياحة النواب في حوارها لـ"صدى البلد" :

1 نوفمبر سيكون شاهدًا على ولادة أعظم متحف في العالم لحضارة واحدة

افتتاح المتحف الكبير يدعم استراتيجية جذب 30 مليون سائح سنويًا

الدولة نجحت في استقطاب شركات دولية متخصصة في التسويق السياحي للمتحف 

إصدار عملات تذكارية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير باعتباره حدثًا تاريخيًا للأجيال

زيادة أعداد الزائرين ورفع مدة إقامة السائح أهم مكاسب مصر 

اقترح إطلاق قناة سياحية عالمية تعمل 24 ساعة من قلب المواقع الأثرية

قالت النائبة نورا علي ، رئيس لجة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب ، أن يوم 1 نوفمبر سيكون شاهدًا على ولادة المتحف المصري الكبير وهو أعظم متحف في العالم لحضارة واحدة، وبمنظومة عرض متحفي حديثة تفرض احترامها عالميًا.

وأكدت على خلال حوارها لـ"صدى البلد" أن المتحف المصري الكبير وحده قادر على خلق طفرة؛ لأنه أكبر مشروع أثري في القرن الحالي، ومع اكتمال تطوير الأهرامات والمطار والمنطقة المحيطة، سيكون أكبر مركز جذب في الشرق الأوسط.

وإلى نص الحوار……..

في البداية.. ماذا يمثل لكي افتتاح المتحف المصري الكبير يوم 1 نوفمبر؟

يمثل لي افتتاح المتحف المصري الكبير حدثًا تاريخيًا فارقًا في مسيرة الحضارة المصرية الحديثة، ورسالة واضحة بأن مصر رغم كل التحديات تواصل بناء المستقبل بثقة.

هو ليس مجرد متحف، بل مشروع وطني حضاري ضخم يليق بتاريخ مصر وحقوقها الثقافية في قيادة العالم في مجال الآثار والسياحة التراثية.

يوم 1 نوفمبر سيكون شاهدًا على ولادة أعظم متحف في العالم لحضارة واحدة، وبمنظومة عرض متحفي حديثة تفرض احترامها عالميًا.

كيف تابعتي استعدادات الدولة المصرية للترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير؟

الدولة المصرية عملت على أكثر من محور، ليس فقط في البناء والتجهيز، ولكن في التسويق العالمي، والشراكات الإعلامية، واستقطاب شركات دولية متخصصة في الترويج والتسويق السياحي.

هناك حملة دولية غير مسبوقة تستخدم أحدث الوسائل الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب اهتمام دبلوماسي وثقافي جعل المتحف مادة في الصحافة العالمية قبل افتتاحه.

كل هذا يؤكد أن الدولة تدير ملف السياحة بمنهج علمي وليس بصورة تقليدية.

هل هناك دور للجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب بشأن الاستعداد لافتتاح المتحف؟

بالتأكيد لجنة السياحة والطيران المدني تابعت مراحل التنفيذ، وناقشت خطط الترويج مع الجهات التنفيذية، وقدمت توصيات واضحة لرفع كفاءة الخدمات السياحية، وتطوير الطرق المحيطة، وحل التحديات المرتبطة بالنقل والمطارات والفنادق.

دورنا الرقابي والتشريعي مستمر لضمان أن افتتاح المتحف لا يكون حدثًا يوميًا فحسب، بل انطلاقة جديدة لصناعة السياحة في مصر.

مجلس الوزراء وافق على إصدار عملات تذكارية بمناسبة الافتتاح.. ما دلالة ذلك؟

هذه الخطوة تؤكد أن الدولة تتعامل مع الافتتاح باعتباره حدثًا تاريخيًا للأجيال، وأن المتحف سيدخل الرموز الوطنية مثل قناة السويس والاهرامات.

العملات التذكارية تعزز القوة الناعمة المصرية، وتحوّل الافتتاح إلى قيمة اقتصادية وثقافية قابلة للتوثيق والتداول عالميًا، وتُرسّخ في أذهان السياح ذكريات دائمة عن زيارة مصر.

أعلنت محافظة القاهرة تطوير منطقة نزلة السمان ضمن خطة محيط المتحف.. تعليقك؟

تطوير نزلة السمان خطوة متأخرة لكنها واجبة، لأن منطقة الأهرامات كانت بحاجة لوجه حضاري يليق بالمكان.

تحسين الطرق، ورفع كفاءة الخدمات، وتنظيم الحركة السياحية يعيد الاعتبار للمواطن الذي يعيش في هذه المنطقة، ويعطي صورة جديدة للعالم بأن مصر تدمج التنمية العمرانية مع الحفاظ على التراث. هذه المنطقة ستكون واجهة عالمية بامتياز.

ما هي مكاسب مصر من افتتاح المتحف المصري الكبير؟

المكاسب متعددة مثل زيادة أعداد الزائرين، ورفع مدة إقامة السائح، ما يعني عائدًا اقتصاديًا أكبر وفرص استثمار في الفنادق، النقل، الصناعات الحرفية، والتسويق الدولي وعرض أكثر من 100 ألف قطعة أثرية لأول مرة بشكل علمي يليق بمكانة مصر.

كما تعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية وفتح أسواق جديدة.

هل افتتاح المتحف يدعم استراتيجية جذب 30 مليون سائح سنويًا؟

بكل تأكيد المتحف المصري الكبير وحده قادر على خلق طفرة؛ لأنه أكبر مشروع أثري في القرن الحالي، ومع اكتمال تطوير الأهرامات والمطار والمنطقة المحيطة، سيكون أكبر مركز جذب في الشرق الأوسط.

افتتاحه ليس مبنى، بل منصة تسويقية عالمية تخدم خطة الـ30 مليون سائح.

ما دلالة اختيار منصة “تيك توك” كشريك رقمي رسمي للافتتاح؟

الاختيار ذكي للغاية تيك توك من أقوى المنصات انتشارًا بين الشباب عالميًا، ويضم محتوى سياحي ضخم. الشراكة تعني الوصول إلى مئات الملايين من المشاهدين حول العالم بلغاتهم وثقافاتهم.

هذا يؤكد أن مصر تتوجه نحو التسويق العصري وليس التقليدي، وتخاطب الجيل الجديد بلغته.

400 قناة فضائية طلبت البث المباشر للافتتاح.. هل كنا بحاجة إلى قناة سياحية عالمية؟

نعم، وجود قناة سياحية عالمية تبث بلغات مختلفة سيجعل مصر حاضرة في كل بيت، وتُعرّف العالم بثرواتها وآثارها وحضاراتها.

ظهور 400 قناة مهتمة يثبت أننا دولة جاذبة، وأن لدينا محتوى عالمي يستحق.

أتمنى بالفعل إطلاق قناة سياحية عالمية، تديرها خبرات محترفة، وتعمل 24 ساعة من قلب المواقع الأثرية.

رئيس لجة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب المتحف المصري الكبير تطوير الأهرامات النائبة نورا علي مشروع أثري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

رحمة محسن

آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

ترشيحاتنا

المتحف المصرى

هدى الإتربي تشيد بافتتاح المتحف المصرى الكبير

ماجد هلال وكيرلس صلاح

مش معقول نفضل من غير تأمين ولا حماية.. محمد يسري ينعى المصورين ماجد هلال وكيرليس صلاح

نهال طايل

نهال طايل تؤدي مناسك العمرة وتدعو الله بالسلام والطمأنينة لمحبيها

بالصور

تموين الشرقية يضبط 325 طن خامات مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فيديو

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

أزمه رحمه محسن

بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد