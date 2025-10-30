قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا قالت هدي الإتربي عن افتتاح المتحف المصري الكبير؟

الفنانة هدي الاتربي
الفنانة هدي الاتربي
أوركيد سامي

عبرت الفنانة هدى الإتربي، عن سعادتها شعورها بالفخر انتظارا الافتتاح العالمي المرتقب للمتحف المصري الكبير وكتبت "فخورة جدًا إن بلدي تشهد حدث عظيم زي افتتاح المتحف المصري الكبير.

 
مكان يجمع جزء ضخم من تاريخنا الفرعوني المبهر، اللي دائما يخطف أنظار العالم كله — تاريخ كتير تمنوا يحتفظوا ولو بجزء صغير منه.. فخورة جدًا ببلدي حضارتنا اللي عمرها ما بطلت تبهر".

على صعيد آخر تعيش هدى الإتربي حالة كبيرة من النشاط الفني وتكشف لأول مرة عن اسم شخصيتها في مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" حيث تقدم شخصية هالة والتي تعيش في حالة مطاردة غرامية مع النجم ياسر جلال.

وفي السينما تنتظر هدى الإتربي عرض فيلم بيج رامي أمام النجم رامز جلال والذي يحمل دورها فيه مفاجأة كوميدية لجمهورها.

وتستعد أيضا الإتربي للمشاركة في فيلم هيروشيما أمام النجم أحمد السقا وكشفت هدى لأول مرة أنها ستقدم أغنية بصوتها ضمن أحداث الفيلم حيث تقدم شخصية مطربة شعبية معتزلة. 

يذكر أن هدى حاليا تركيزها الأكبر في تصوير مشاهد مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" تمهيدا لعرضه في الموسم الرمضاني لعام 2026 وهو مسلسل كوميدي مكون من 15 حلقة، من بطولة ميرفت أمين، أيتن عامر، هدى الإتربي، ومصطفى أبو سريع، وريهام الشنواني، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

