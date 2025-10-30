كريمة يهاجم تصريحات عدم الإنجاب: هشاشة فكرية وسذاجة تخالف الشريعة الإسلامية

رد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، على التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها الفنان عباس أبو الحسن بشأن الإنجاب، والتي وصف فيها من يُقدِم على إنجاب الأطفال في هذا العصر بأنه "أناني ويحب نفسه"، مؤكدًا أن مثل هذه الأقوال تعكس "سذاجة وهشاشة في التفكير" لا ينبغي الالتفات إليها.

وأوضح الدكتور كريمة في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن الإنسان خُصَّ بالعقل والتفكير، مستشهدًا بقول الله تعالى: «إن في ذلك لآياتٍ لقومٍ يتفكرون»، مشيرًا إلى أن على الإنسان أن يُحكِّم عقله ويدقِّق في ما يقول أو يكتب أو يسمع، لأن الأطفال نعمة من نعم الله العظيمة على عباده، لقوله تعالى: «زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ».

وأضاف أستاذ الشريعة أن النعم الإلهية تُستقبل دائمًا بالشكر والرضا لا بالضيق أو السخط، مستشهدًا بقول الله تعالى: «لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ». وأكد أن تربية الأبناء مسؤولية ورسالة سامية يؤجر عليها الإنسان، بل إن السعي لتوفير المعيشة لهم وتربيتهم يُعتبر من مكفرات الذنوب.

وشدّد كريمة على أن الذرية نعمة لا يعرف قيمتها إلا من حُرم منها، مشيرًا إلى أن المجتمع المصري –بمسلميه ومسيحييه– يرفض تمامًا مثل هذه التصريحات غير المسؤولة التي تتنافى مع العقيدة الدينية الصحيحة، وتسيء إلى القيم الإيمانية والإنسانية.

تأتي تصريحات الدكتور كريمة بعد موجة الجدل التي أثارها الفنان عباس أبو الحسن، عقب نشره منشورًا عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، قال فيه إن من يُنجب طفلًا في هذا الزمن يرتكب "خطيئة كبرى" ويُظهر "أنانية شديدة"، معتبرًا أن العالم أصبح "بائسًا"، وأن أفضل ما يمكن تقديمه للأطفال هو "منعهم من القدوم إلى هذا الكوكب الملعون" – على حد وصفه.

وقد انقسمت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لتصريحات الفنان، إلا أن رد الأزهر الشريف جاء حاسمًا مؤكدًا أن الإنجاب من سنن الحياة، ومن أعظم النعم التي امتنَّ الله بها على عباده.





