فن وثقافة

خبر صعب جدا.. إنجي علاء تنعي المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

المصورين ماجد هلال وزميله كيرولوس صلاح
أوركيد سامي

نعت   السيناريست إنجي علاء المصور الراحل ماجد هلال وزميله كيرولوس، اللذين وافتهما المنية في حادث مأساوي، معبرة عن حزنها الشديد لرحيلهما.

وكتبت إنجي علاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":

 "خبر صعب جدا وفاة المصور ماجد هلال.. مصور محترم وإنسان جميل.. ربنا يرحمه هو وزميله كيرولوس ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته ويصبر أهلهم وحبايبهم على فراقهم.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يُذكر أن المصور ماجد هلال كان من أبرز المصورين الشباب المعروفين باحترافيتهم وحسن أخلاقهم، وقد ترك رحيله حالة من الحزن بين أصدقائه وزملائه في الوسط الفني والإعلامي.

يذكر أن كشفت مي زوجة الفنان خالد الصاوي، سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح، والذين توفيا خلال الساعات الماضية، حيث كان الثنائي يصوران إحدى المشاهد بمدينة بورسعيد، إذ سقط الثنائي من أعلى ونش خلال استقلالهما الرافعة أحمال بدون حماية.


قالت «مي»، عبر «فيس بوك»: «كانوا بيصوروا في بورسعيد حاجة لشركة معينة وطلبوا منهم يطلعوا على الونش ومكنش في حماية، وقعوا من على الونش وهما بيصوروا وحاليًا في طريقنا للمشرحة».

وأضافت: «تحقيقات الجهات المختصة شغالة حاليا، وأصحاب الشركة اللي كلفوهم بالتصوير ده مش اختفوا فور الوفاة ما حصلت، ومش لاقيين الكاميرات ولا كروت المصورين».

ونعى المخرج عمرو سلامة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح، بعد وفاتهم، إذ طالب بالتحقيق في واقعة وفاتهم وتوضيح أسباب الوفاة وذلك لعدم وجود حماية للثنائي خلال التصوير.

ونشر عمرو سلامة عبر «فيسبوك»: «تعازينا لكل محبي وأقارب وأصدقاء المصور المحترم الخلوق الشاطر ماجد هلال، والله يصبرهم على مصيبتهم، واقعة وفاته مخيفة ولازم توضيح وتحقيق، لو القصة حقيقية، يعني إيه يتطلب منه يصور فوق ونش بدون حماية ويقع من عليه؟».

