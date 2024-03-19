حلمي عبد الباقي: أنا فنان عصامي ولم يساعدني أحد في حياتي

قال الفنان حلمي عبد الباقي، إنه فنان عصامي لم يساعده أحد مطلقا في حياته الفنية، ولم أحصل على أي مساعدات ولا أريد التطفل على الآخرين لأنني رجل مقاتل وشعوري ورغبتي دائما تدفعني على الاعتماد بالنفس.

وروى حلمي عبد الباقي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تفاصيل لقائه مع الفنان محمد العزبي في فندق شبرد، أثناء إحيائه حفلا بالفندق، وعند رؤيتي له شعرت بالخوف لأني كنت معتاد أغني للعزبي في حفلاتي ولكن رؤيته "مرضتش أغني له قدامه"، ولكنه طلب مني سماع إحدى أغانيه بصوتي.

تابع الفنان حلمي عبد الباقي،:"قابلني برحابة صدر وقالي لي أنت ليك حضور جميل أوي".