إيه القرف ده| حلمي عبد الباقي يروي تفاصيل موقف صادم في إحدى حفلاته

كشف الفنان حلمي عبد الباقي، تعرضه إلى موقف غريب جدا عقب إحياء إحدى حفلاته، قائلا: كنت بغني آه يا ليل والناس كانت متفاعلة معايا جدا ونزلت مبسوط من تجاوب الناس وكنت بقول أنا نجم نجوم العالم فبقول للأستاذ قطب إيه رأيك، قالي إيه القرف ده؟ أنت بتدخل من مقام لمقام تاني ملوش علاقة".

وأضاف حلمي عبد الباقي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كنت أحلم بالشهرة ودخول عالم الفن، وحفر اسم لي داخل الخريطة الغنائية في مصر، معقبا: "كنت بحلم الناس تشاور عليا وتقول حلمي عبد الباقي بتاع أغنية كذا".

تابع، لا توجد أي خطوط حمراء في حياته الشخصية، لافتا إلى أن أغلب ذكرياته كانت سعيدة للغاية.

