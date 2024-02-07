عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بالتعاون مع مجموعة من الشباب|حلمي عبدالباقى يطرح أغنية «بلا عيش وملح»

حلمي عبد الباقي
حلمي عبد الباقي

طرح الفنان حلمي عبد الباقي أحدث أغانيه بعنوان "بلا عيش وملح" على منصات الموسيقى واليوتيوب.

أغنية بلا عيش وملح

أغنية "بلا عيش وملح" لـ حلمي عبد الباقي، من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبرى، 

قال الفنان حلمي عبد الباقي، إنه يستعد لطرح أغنية بلا عيش وملح، خلال الأيام القادمة، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب. 

وتابع حلمي عبد الباقي، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، أنه لا يحضر لألبوم كامل ولكن سيطرح أغاني منفردة (سينجل) خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لا يرفض التعاون مع مطربين جُدد في دويتوهات غنائية. 

وعلق حلمي عبد الباقي قائلا: غنوتي الجديدة بلا عيش وملح في خلال يومين أو تلاتة علي جميع المنصات أتمني تعجبكم.

ويعيش حلمي عبد الباقي حالة من النشاط الغنائى خلال الفترة المقبلة، حيث يتعاون في عدة أغانى مع عدد من الشعراء والموزعين والملحنين ويطرحها على طريقة السينجل.

وقال حلمي عبد الباقى إنه اتجه إلى التعاون مع مجموعة من الشباب قائلاً: "لا بد أن يكون هناك دم جديد، وأتعاون مع أى فنان لديه موهبة حقيقية، وكلنا بدأنا صغارا وحققنا نجاحات بعد ذلك، وأنا أسمع كل الأغانى وأختار ما يناسبنى".

وأحيا مؤخرا حلمي عبد الباقى حفلاً غنائياً في ساقية الصاوى، وقدم خلاله باقة متنوعة من اغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور منها ذكريات وعشان خاطرى وبهية، ورفعت شعار كامل العدد .

أغنية بلا عيش وملح الفنان حلمى عبد الباقى حدث أغانيه حلمى عبد الباقى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس الاتجاه.. تحرك جديد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

اللواء علاء بشندي مديرا للإدارة العامة لمباحث القاهرة

يتراجع بقوة في مصر.. إلى أين يتجه سعر الدولار الأيام القادمة؟

رغم الصفقات الجديدة| أول صدمة لمدرب الزمالك جوزيه جوميز

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. يفتح لك أبواب الخيرات ويبعد عنك الأذى

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

تحرك جديد بأسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

مع التوأم| تعرف على المدرب العام وحراس المرمي في جهاز منتخب مصر

ترشيحاتنا

شبورة صباحية| حالة الطقس اليوم الأربعاء.. والقاهرة تسجل 12 درجة

الدولار ينزف.. تراجع جديد في سعر العملة الخضراء أمام الجنيه

«شبانة»: لهذا السبب قدّم الأهلي التماسًا لـ«الكاف».. والخطيب مستاء

دعاء النبي بعد صلاة الصبح .. واظب على ترديده كل يوم

نص مليون جنيه.. مفاجأة لتجار الذهب في الصاغة

تردد وتخبط| مجدي عبدالغني يفتح النار على اتحاد الكرة .. لهذا السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عباءة لافتة.. إيمي سمير غانم تبهر متابعيها | شاهد

اشتريه أونلاين| شاهد أول منزل قابل للطي .. لن تصدق سعره

فورمال.. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها بإطلالة أنيقة

داخل البحر.. رنا رئيس تستعرض جمالها بملابس جريئة

فيديو

استشاري مخ وأعصاب عن مسلسل "حالة خاصة": تناول حالة متقدمة من التوحد

بمشاركة زوجته.. أبو يطرح الأغنية الرسمية لفيلم “السيستم” | فيديو

"بشتغل وفاتح بيوت".. قصة صاحب ترند أصغر عروسين في مصر

"التنطيف الهوسي" هل هو مرض نفسي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ