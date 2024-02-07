بالتعاون مع مجموعة من الشباب|حلمي عبدالباقى يطرح أغنية «بلا عيش وملح»

طرح الفنان حلمي عبد الباقي أحدث أغانيه بعنوان "بلا عيش وملح" على منصات الموسيقى واليوتيوب.

أغنية بلا عيش وملح

أغنية "بلا عيش وملح" لـ حلمي عبد الباقي، من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبرى،

قال الفنان حلمي عبد الباقي، إنه يستعد لطرح أغنية بلا عيش وملح، خلال الأيام القادمة، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وتابع حلمي عبد الباقي، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، أنه لا يحضر لألبوم كامل ولكن سيطرح أغاني منفردة (سينجل) خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لا يرفض التعاون مع مطربين جُدد في دويتوهات غنائية.

وعلق حلمي عبد الباقي قائلا: غنوتي الجديدة بلا عيش وملح في خلال يومين أو تلاتة علي جميع المنصات أتمني تعجبكم.

ويعيش حلمي عبد الباقي حالة من النشاط الغنائى خلال الفترة المقبلة، حيث يتعاون في عدة أغانى مع عدد من الشعراء والموزعين والملحنين ويطرحها على طريقة السينجل.

وقال حلمي عبد الباقى إنه اتجه إلى التعاون مع مجموعة من الشباب قائلاً: "لا بد أن يكون هناك دم جديد، وأتعاون مع أى فنان لديه موهبة حقيقية، وكلنا بدأنا صغارا وحققنا نجاحات بعد ذلك، وأنا أسمع كل الأغانى وأختار ما يناسبنى".

وأحيا مؤخرا حلمي عبد الباقى حفلاً غنائياً في ساقية الصاوى، وقدم خلاله باقة متنوعة من اغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور منها ذكريات وعشان خاطرى وبهية، ورفعت شعار كامل العدد .