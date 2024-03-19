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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شقيقة حلمي عبد الباقي تتسبب في بكائه على الهواء |فيديو

حلمي عبد الباقي
حلمي عبد الباقي

دخل الفنان حلمي عبد الباقي، في نوبة بكاء على الهواء، إثر عرض صورة شقيقته الراحلة، قائلًا: أنا بالنسبة لأخواتي رمز العيلة، أختي من أجمل الشخصيات في حياتي وعشقتها بعد وفاة أمي وأبويا، فأصبحت تحل محلهما “كنت بعتبرها أمي وأبويا وبعشق التراب اللي بتمشي عليه، أختي كانت حاجة ملائكية”.

وأضاف حلمي عبدالباقي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنا دكتاتور في بيتي ورجعي ورفضت دخول بناتي الأربعة عالم الفن خوفاً عليهم "المشوار صعب جدًا"، وأقنعتهم بوجهة نظري، لأن المناخ العام حاليًا غاية في الصعوبة ويدفعك للتمسك برأيك، وبناتي الآن إحداهن طيبة والأخرى مهندسة ديكور، واثنتين يعملن في مجال الإعلام.

وأوضح الفنان حلمي عبد الباقي، أن زوجته تُعد أجمل قصة حب في حياته، لافتًا إلى أنه بدأ يشعر بحب زوجته بعد مرور 3 أشهر على زواجهما ومع مرور الوقت و"العشرة الطيبة" زاد رباط الحب بينهما.

حلمى عبد الباقى الإعلامي محمد موسى الفنان حلمى عبد الباقى برنامج خط أحمر بكاء على الهواء شقيقة حلمي عبد الباقي نوبة بكاء

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