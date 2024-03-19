ضبط ملابس استوكات أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب بالتجمع الخامس

تمكن رجال الإدارة العامة للتحريات والظبط بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك من تحرير محضر تهرب وضبط لكمية كبيرهً من الملابس الاستوكات المهربهً الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .

فبناءا على معلومات سرية تفيد قيام أحد الأشخاص بالإتجار فى الملابس المهربه الاستوكات الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم على مواقع التواصل الاجتماعي وتخزين كميات كبيرة من الاستوكات في أحد المخازن بالتجمع الخامس

تم تشكيل لجنة جمركية و بحضور

مفتشي مباحث الجمارك وقوة من رجال الشرطة السريين ، تم التوجه للمخزن المذكور و تم ضبط كمية كبيرة من الملابس الاستوكات المهربه الاجنبيه الصنع والغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ٢٨٨٠٨٥٤جنيه .

تم تحرير محضر ضبط جمركى رقم ٢٦٧لسنة ٢٠٢٤ وتقدم صاحب المخزن المذكور بطلب تصالح وقام بسداد جزء من الغرامه المستحقة تحت حساب التصالح بقيمة ١٨٨٠٨٥٤ جنيه وجاري سداد باقي المستحقات.