السجن 3 سنوات لمتهم بالتعدي على فتاة بمدينة 15 مايو

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها بمعاقبة متهم بالتعدي على فتاة في مدينة 15 مايو، بالسجن 3 سنوات.

أوضح أمر الإحالة، أن المتهم قام بالتعدي على المجني عليها بالقوة، رغما عنها ما تسبب بإصابتها الواردة بتقرير الطب الشرعي.

ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وفي قضية أخرى، أصدرت محكمة جنايات القاهرة ،المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها بمعاقبة المتهم بالتعدي على فتاة في المعصرة، بالحبس سنتين وغرامة 10 آلاف.

وأوضح أمر الاحالة، أن المتهم تعدى على المجني عليها، أثناء توجها لشراء بعض المسلتزمات.

وأسند أمر الإحالة للمتهم م.ع. تهمة التعدي على فتاة ولمس أجزاء حساسة من جسدها النحيل أثناء مرورها في الشارع.

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة أنه اعتدى على الفتاة أثناء مرورها في الشارع واستنجدت بالمارة.