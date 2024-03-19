«بسمع النقشبندي».. لقاء الخميسي: مش محتاجة حد يشرحلي حاجة عن الدين|فيديو

قالت الفنانة لقاء الخميسي، "أنا بحب أسمع النقشبندي، لكن مبحبش أسمع حد بيتكلم عن الدين،

أنا عيشت في بلد مش محتاجة حد يشرحلي حاجة عن الدين، لأن لما كنت في الإمارات كانت التربية الإسلامية جزء من المنهج ويمتحن فيه".

لقاء الخميسي:الشيخ مصطفى حسني جميل



وأضافت لقاء الخميسي خلال حوارها مع برنامج "أسرار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنها استمعت للكثير من الدعاة الذين يتحدثون في الدين، ولكنها لم تقتنع بجميع الأشياء.

وتابعت لقاء الخميسي قائلة: "الشيخ مصطفى حسني جميل، ومريح وواعٍ ومثقف، ممكن أكون أنا مش مُحجبة، لكن بحب أسمعه جداً، لأن علاقتنا مع ربنا مش خناقة".