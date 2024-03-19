لقاء الخميسي تحسم الجدل حول ديانتها: بصلي في الكنيسة.. فيديو

قالت الفنانة لقاء الخميسي، إنها مسلمة، ولكن والدتها مسيحية، معلقة "كل شخص بداخله الله، ولكن معتنق ديانته".

لقاء الخميسي:أمي كانت بتصوم معانا رمضان



وأضافت لقاء الخميسي خلال حوارها مع برنامج "أسرار" المذاع عبر فضائية "النهار": "جميع الديانات المسيحية واليهودية والإسلامية، كلهم بيتكلموا بنفس المنطق، ولكن كل دين له شكل في الوقت الذي أنزل فيه".

وتابعت لقاء الخميسي: "أمي كانت بتصوم معانا رمضان، وتصحينا عشان نصلي الفجر، وروحت معاها الكنيسة كتير وصليت، هي نفس الصلاة، ولكن الطقوس والطريقة مختلفة، وأنا شايفة أن الشخص المسيحي زي المسلم زي اليهودي".