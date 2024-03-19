القليوبية.. الكشف على 1256 حالة في قافلة طبية بقرية إمياى بطوخ |صور

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية إمياي بطوخ، حيث تم الكشف خلالها علي 1256 مواطن مجانا، من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات.

أوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية أنه جاء ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية، لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية، وتحت رعاية الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وتنوعت أعمال القافلة، ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة "الباطنة – جراحة - نسا - أطفال - رمد – جلدية - أسنان - تنظيم أسرة"، إلي جانب عيادة "اكشف واطمن" للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليستيرول في الدم وكذلك قياس السكر التراكمي.

كما تضمنت القافلة معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان، وجاء ذلك تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل، وبالتنسيق مع الدكتور جمال عبد الغني مدير الإدارة الصحية بطوخ.

FB_IMG_1710882007210

FB_IMG_1710882002664