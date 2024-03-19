أشرف زكي: عزاء محمود الشاذلي لم يحدد حتى الآن |خاص

قال الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية أن موعد عزاء الفنان الراحل محمود الشاذلي لم يحدد حتى الان ، وأن صلاة الجنازة ستقام غدًا فى محافظة كفر الشيخ.

وعن سبب الوفاة ، قال الدكتور أشرف ذكي: أنه لا يتوصل لأسباب الوفاة بالتحديد حتى الأن .

وقد أعلن الفنان أحمد صادق وفاة زميله الفنان محمود الشاذلي بطل مسلسلات الثمانينات والتسعينات الشهير.

وأعلنت صفحة قصر ثقافة كفر الشيخ موعد جنازة محمود الشاذلي عقب صلاة العشاء الليلة من مسجد الرحمة بمدينة كفر الشيخ.



محمود الشاذلي شارك في معظم أعمال أسامة أنور عكاشة وإسماعيل عبد الحافظ، من أبرز مشاركاته:"البوسطجي" و"نهاية العالم ليست غدا" و"حلم الليل والنهار" و"الوسية" و"الثعلب" و"خالتي صفية والدير" و"الحاوي" و"الأصدقاء" و"للعدالة وجوه كثيرة" و"أجمل الزهور" و"زهور من نور"، "الفتوحات الإسلامية" و"القضاء في الإسلام" و"سقوط الخلافة" و"الفرسان" و"الزيني بركات" و"الأبطال".



وفي السينما شارك في فيلمي: "مبروك وبلبل" و"اللي رقصوا على السلم".