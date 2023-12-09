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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

رد الجميل.. أشرف ذكي: جميع الفنانين حريصون على المشاركة في انتخابات الرئاسة

صدى البلد

أكد الدكتور أشرف ذكي، نقيب المهن التمثيلية، أن المصريين سيشاركون في الانتخابات الرئاسية من أجل قيمة ومكانة مصر، مضيفا: "كلنا نازلين نشارك في الانتخابات، أنا وأسرتي وزملائي وجميع الفنانين حريصين على المشاركة في العرس الانتخابي".

وأضاف أشرف ذكي، خلال مداخلته ببرنامج الحياة اليوم المذاع على شاشة الحياة من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنه على الرغم من كل التحديات؛ فإن مصر عظيمة، وأن أيام الانتخابات الرئاسية الـ 3 ستثبت للعالم مكانة وقيمة مصر.

وقت رد الجميل 

وأوضح نقيب المهن التمثيلية، أن جميع الفنانين كانوا حريصين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية وهم خارج مصر، منوها إلى أن الفنانين الذين بالخارج قاموا بالذهاب للسفارات المصرية للإدلاء بأصواتهم، معقبا: "الحشد الكبير اللي هيكون موجود على مدار الـ 3 أيام؛ هيثبت للعالم كله دور الفنان المصري في المشاركة الانتخابية في هذا العرس الانتخابي الكبير".

واختتم تصريحاته: "هنعمل كل حاجة؛ عشان بلدنا، وده وقت رد الجميل لها".

اشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية الانتخابات الرئاسية مصر الفنانين الانتخابات المشاركة الانتخابية

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