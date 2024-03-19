أبو العينين: زيارة قادة أوروبا رسالة قوية.. وعلينا تقديم رؤى جديدة لمصر الصناعية|فيديو

استعرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بجلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حول زيارة 6 من قادة الاتحاد الأوروبي لمصر، وإجراء عدد من الاتفاقيات في مجالات عدة.

وقال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب إن مصر شهدت منذ أيام مشهدا تاريخيا، خلال زيارة 6 من قادة الاتحاد الأوروبي، الذين قدموا إلى مصر لبناء الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد، مؤكدا أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي رسالة قوية يجب أن نقف أمامها، ونقيم دلالات هذا المشروع الضخم من الاتحاد الأوروبي أو أمريكا أو الشرق الأقصى أو أفريقيا.

واستكمل النائب محمد أبو العينين قائلا: علينا تقديم رؤى جديدة عن مصر الصناعية الحديثة، وأن يكون هناك شراكة جديدة واستراتيجية ورؤى جديدة للبنية الأساسية التحتية والفوقية.

وعلق وكيل مجلس النواب قائلا: التعامل المستقبلي يتطلب تقييم الاتفاقيات الدولية الماضية ومعرفة جدواها، وكذلك البحث عن اتفاقيات مع أطراف الشراكة الجديدة، وعلى الحكومة أن تعي مفهوم التوجه المستقبلي لاختيار الشريك الاستراتيجي، قائلا: أرجو أن يكون لمصر حظ من المبادرات التي تصدر عن الدول المتقدمة.

وتساءل النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب: لماذا لا تقدم مصر رؤى ومبادرات ليكون هناك مطلب حيوي يتم الاستجابة له من الشركاء الدوليين؟، مطالبا بضرورة إعادة الرؤية وفقا لمستقبل جديد مع دول الجوار والدول الصناعية المتقدمة.



