أحمد موسى يكشف تفاصيل خطة نتنياهو الخطيرة لاقتحام رفح الفلسطينية |فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل تصريحات نتنياهو الخطيرة بشأن التجهيز لاقتحام مدينة رفح الفلسطينية، موضحًا أن رئيس وزراء دولة الاحتلال أرسل وفدًا رفيع المستوى إلى واشنطن ليعرضوا خطة اقتحام رفح على الأمريكان.



وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن نتنياهو يريد إبادة 1.5 مليون فلسطيني موجودين في رفح ويقول إنه لا بدائل أمامه سوى هذا الخيار.



ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن نتنياهو تحدث عن نقل معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم المخصص للشاحنات والذي يبعد 5 كيلو مترات جنوب رفح.



وأردف أن رئيس وزراء دولة الاحتلال يريد نقل معبر رفح من الجانب الفلسطيني لأنه لا يملك سيطرة على المعبر من ناحية مصر، لافتًا إلى أن هذه الخطة ليست وليدة مارس 2024 وإنما سرّبها الإعلام العبري منذ نهاية العام الماضي.



وواصل الإعلامي أحمد موسى، أن تصريحات نتنياهو التي أكد خلالها أنه لا عودة للسلطة الفلسطينية لقطاع غزة، تشير إلى أن قطاع غزة بالكامل تحت الاحتلال الإسرائيلي.



وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن قطاع غزة يحتاج بضع سنوات حتى يعود لما كانت عليه قبل 7 أكتوبر 2023 ورغم ذلك لن يعود إلى ما قبل هذا التاريخ، إضافة إلى قرابة 100 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح.

واختتم أن نتنياهو يدرس قيام شركات إسرائيلية بمهام نقل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، موضحًا أن نتنياهو يتحدث عن اقتحام محور فيلادلفيا وهو الأمر الذي حذّرت منه مصر سابقًا.

