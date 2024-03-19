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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طلبت الشرطة| حلمي عبد الباقي يكشف كواليس خناقته مع محامي "الموسيقيين" السابق

حلمي عبدالباقي
حلمي عبدالباقي

كشف الفنان حلمي عبد الباقي، تفاصيل المشادة كلامية التي نشبت بينه وبين محامي سكرتير النقابة السابق، موضحا أنه دائما يتعدى حدوده أثناء الحديث.

 

تابع حلمي عبد الباقي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، حدث نقاشا حادا وفجر الأزمة تطاوله على الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية قائلا له: واسمع يا مصطفى يا كامل وأنا جاي تاني وأنت اللي هتفتح لي الباب"، موضحا أنه أسلوبه يدل على منتهى العنجهية، وطلبت شرطة النجدة وتم تحرير محضر ضده في نيابة عابدين.

 

تابع حلمي عبد الباقي، لا توجد تصفية حسابات بين الفنان مصطفى كامل وأحمد رمضان سكرتير نقابة الموسيقيين السابق.

 

استطرد، كنت شاهدا على فساد نقابة المهن الموسيقية في عهد الفنان هاني شاكر، وتقدمت ببلاغ للنائب العام.
 

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