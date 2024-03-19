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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حلمي عبد الباقي: محمد رمضان ليس مطربا .. وحصل على تصريح بالغناء

حلمي عبدالباقي
حلمي عبدالباقي

قال الفنان حلمي عبد الباقي، إنه يقدر موهبة الفنان محمد رمضان في التمثيل فقط، لافتا إلى أنه ليس مطربا.

تابع حلمي عبد الباقي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، محمد رمضان حصل على تصريح من نقابة المهن الموسيقية لإحياء حفلاته، لافتا إلى أن هناك بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية في هذا الإطار يوجب من خلال حق إعطاء النقابة التصاريح اللازمة للفنانين كونه مؤدي حفلات.

تابع حلمي عبد الباقي، مؤدي الراب ويجز ليس لديه تصريح دائم ولكن يتم معاملته بالحفلة مثل معاملة الأجانب، موضحا أن مشكلة مؤدي المهرجانات مسلم تم حلها وقدم المستندات الخاصة بالخدمة العسكرية وحصل على تصريح بالغناء.
 

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