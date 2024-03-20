حسام حسني يُطلق تحذيرًا عاجلًا من درو البرد المنتشر في مصر

أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن هناك دور برد منتشر خلال الفترة الحالية، مضيفا أن الفترة الحالية فترة تزداد فيها نسبة الإصابة بالأمراض الفيروسية.

وأضاف حسام حسني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج على حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء الثلاثاء، أن العام الحالي نسبة المرضي بالأمراض التنفسية أعلى من الأعوام الماضية، لافتا إلى أن يجب الوقاية والبعد عن أي شخص مريض بالبرد.

وتابع الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن هذا الدور يكون بارتفاع في درجات الحرارة لمدة يوم او يوم ونصف اليوم، ولكن ليس له مضاعفات خطيرة ويتم التعافي من هذا الفيروس سريعًا.