بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن وحقيقة انتشار فيروس خطير

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والإتحاد العام لمنتجى الدواجن ما تم تداولته فى بعض وسائل الإعلام عن وجود فيروس يصيب الدواجن ويؤدى إلى نفوقها في المزارع، مؤكدة أنها عارية تماما عن الصحة.

حقيقة نفوق الدواجن

كما يؤكد الإتحاد العام لمنتجى الدواجن على أن دورات الإنتاج تسير بانتظام ولا توجد أي مشاكل صحية في تربية الدواجن، وأن نسبه الإشغال في عنابر التسمين عالية والإنتاج من الدواجن حالياً يغطي كل الإحتياجات بالرغم من معدلات الاستهلاك العالية المتزايدة والمرتبطة بالمواسم الا أن هناك استقرار في الاسواق والاسعار .

وتهيب وزارة الزراعة وسائل الإعلام تحرى الدقة فى نشر أي معلومات غير دقيقة تثير البلبلة رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة فى توفير احتياجات صناعة الدواجن من أعلاف وأمصال ولقاحات بيطرية بالعملة الأجنبية .

كما تناشد الوزارة التواصل معها للحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.

ونفى الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، الأنباء المتداولة حول وجود فيروس يتسبب في نفوق الدواجن، مؤكداً عدم صحة هذه المعلومات.

جاء هذا التصريح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم".

القرش أضاف أن الوزارة قامت بالتنسيق العاجل مع اتحاد منتجي الدواجن لطمأنة العاملين في هذا المجال والجمهور، مبيناً أن القطاع يشهد تطوراً ملحوظاً وأن مصر قد حققت الاكتفاء الذاتي في صناعة الدواجن.

أسعار الدواجن

وشهدت أسعار الدواجن بالأسواق تذبذب كبير مابين ارتفاع وانخفاض الأسعار ، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار الأعلاف والذي يشكل 70% من تكلفة الدواجن ، حيث تنخفض الأعلاف يوما بعد يوم نتيجة توافر النقد الأجنبي.

وكشف الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن عن الموعد الحقيقي لانخفاض أسعار الدواجن، حيث قال إن الأسعار سوف تنخفض أكثر فى النصف الثانى من رمضان بعد قلة الإقبال على شراء الدواجن، كما سيشهر المواطن بانخفاض الأسعار بعد انتهاء شهر رمضان .

وأضاف " الزيني " خلال تصريحات ل"صدي البلد " أن استقرار النقد الأجنبي هو المؤثر الأساسي فى أسعار خامات الأعلاف وبالتالى يؤثر علي أسعار الدواجن ، موضحًا أن هناك تراجع يومى فى أسعار الدواجن من 28 ألف جنيها ل 24 ألف جنيها وقابلة للانخفاض مرة أخري ، وهذا شئ جيد لإنه يشجع المربيين على زيادة الإنتاج .





وأوضح " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " أن الدواجن تحمل جزء كبير من البروتين الحيواني فى مصر ، لافتًا إلى أن الإنتاج والإتاحية العاملان الأساسيان فى التحكم بأسعار الدواجن لإنها سلعة غير قابلة للتخزين أو الاحتكار .

وتابع قائلا: " على الرغم من انخفاض الأعلاف إلا أننا لم نشعر فى الانخفاض فى أسعار الدواجن نتيجة زيادة الإقبال على شرائها خلال شهر رمضان الكريم لإنها مازالت الملاذ الأول للمواطن بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك .



وقال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن ، إن ماتم تداوله حول انتشار فيروس يؤدي الي نفوق الدواجن غير صحيح ومبالغ فيخطه ، لإنه من المعروف أن نسبة هلاك الدواجن فى الشتاء عالية ولكن مع تحسن الأجواء تقل نسبة النافق من الدواجن وتساعد فى زيادة الإنتاجية

وأشار "الزيني " إلي أن هناك فحص يتم على كل اللقاحات البيطرية والأمصال الواردة ، كما أننا لدينا رقابة بيطرية صارمة ، معلقا:" الأمصال متوفرة أمام المربيين" .



وأكد " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أننا لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن وهذا شئ مهم جدا فى ظل الأزمات العالمية المتتالية، مناشدا بضرورة الحفاظ على صناعة الدواجن وتعظيمها .

أسعار الدواجن اليوم

سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 83 جنيها للكيلو، والبيضاء تسجل 100 جنيه للكيلو.

سعر أمهات الدواجن البيضاء 83 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن الساسو ما بين 112 و 113 جنيه للكيلو.

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 149 و 150 جنيها

للكرتونة، البيض الأحمر تراوح بين 149 و 151 جنيها

للكرتونة، و البلدي 159 و 160 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 29 و 32 جنيها.

الكتكوت “ساسو” بين 11 و 12 جنيها.

الكتكوت البلدي الحر بين 7.5 و 8.5 جنيه.

عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.