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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الدواجن والسكر.. بشرى للمصريين بشأن الأسعار

أرشيفية
أرشيفية

الدواجن والسكر.. شهدت الفترة الماضية جهودًا كبيرة من قبل الدولة المصرية للتخفيف عن كاهل المواطنين وتقديم كافة السلع بأسعار المناسبة، حيث نستعرض لكم أبرز مستجدات الأسعار من خلال السطور التالية:

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء  أن الدولة استطاعت خلال التنسيق مع البنك المركزي حل عقبة صعبة أمام المصنعين والشركات، والتي كانت عدم توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج  نتيجة نقص السيولة الدولارية.

وقال" الحصماني"، خلال تصريحات تلفزيونية أن نجاح الدولة في توفير السيولة الدولارية، جعل الدولة تنجح في توفير المواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج، مؤكدا أن سعر الدولار انخفض خلال تلك الفترة، وأصبح الدولار متوفرا في البنوك المصرية ما بين 48 جنيها إلى 49 جنيها.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المواطن سيستشعر بالانخفاض في أسعار السلع خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن رئيس الوزراء وجه رسالة قوية وشدد على ضرورة اجتماع اتحاد الغرف التجارية والمصنعين للسعي نحو انخفاض الأسعار.
 

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ضخ 300 ألف طن من السكر

ومن جانبه، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل جديدة عن تدخل الدولة لحل أزمة السكر، مشيرا إلى أن هناك انخفاض في بعض أسعار السلع لكنه لا يرقى لمستوى الانخفاض المأمول، والانخفاض ما زال ليس كافيا.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال تصريحات تلفزيونية أن الدولة المصرية تتخذ كل الإجراءات التي من شأنها توفير السلع والمنتجات في الأسواق، متابعا أنه لا يوجد حجة لدى المنتجين والتجار في استمرار ارتفاع الأسعار، وخاصة أسعار السكر.

وتابع المستشار محمد الحمصاني، أنه سيتم ضخ 300 ألف طن من السكر خلال الفترة المقبلة بالأسواق، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن خفض أسعار السلع الأسبوع المقبل على الأكثر.

حقيقة انتشار فيروس بين الدواجن يسبب هلاكها

فيما أكد محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه لا صحة لوجود فيروس يؤدي إلى نفوق الدواجن وهذه الاخبار عارية من الصحة.



وقال محمد القرش في تصريحات تلفزيونية :" تم التنسيق بشكل فوري مع اتحاد منتجي الدواجن ونطمئن كل المربيين والمواطنين بأنه لا صحة لهذا الامر".

 

وتابع محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة:" هناك تطور كبير في صناعة الدواجن التي تحقق فيها مصر الاكتفاء الذاتي ".
 

الدواجن السكر السلع اسعار السلع المواد الغذائية

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