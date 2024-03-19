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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

حرائق هائلة تلتهم مواقع تصوير 3 مسلسلات رمضانية.. التفاصيل كاملة

صدى البلد

عرضت فضائية “العربية” تقريرًا بـ عنوان "دوار الكبير والمعلم وجودر.. حرائق هائلة تلتهم مواقع تصوير 3 مسلسلات رمضانية".

التهمت 3 حرائق كبيرة مواقع تصوير 3 أعمال فنية في رمضان، وهي دوار العمدة بمسلسل “الكبير أوي”، واستوديو الأهرام في لوكيشن تصوير “المعلم”، وأخيرًا حريق لوكيشن مسلسل “جودر”.
 

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 أبرزها دوار “الكبير أوي” 

وكانت البداية في دوار “الكبير أوي”، والذي أتت النيران عليه بالكامل يوم 27 فبراير الماضي، ونجا منه طاقم التصوير والفنانون بسبب وجودهم في مكان تصوير بعيدًا عن الدوار الذي أتت عليه النيران.

 

وبعد أسبوعين وفي يوم 16 مارس، التهم حريق هائل استوديو الأهرام، فيما قالت النيابة إن النيران امتدت إلى عشرة عقارات تضم 46 وحدة سكنية 19 وحدة منها محترقة كليًا.

ونشب حريق هائل في لوكيشن تصوير مسلسل “جودر” في مدينة الإنتاج الإعلامي، وتمت السيطرة عليه بشكل عاجل دون خسائر في الأرواح.

حرائق مسلسلات مواقع تصوير المعلم الكبير أوى فضائية العربية

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