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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

للمرة الرابعة في أقل من 100 يوم.. انفجار فوهة بركان أيسلندا | شاهد

فوهة بركان آيسلندا
فوهة بركان آيسلندا

انفجرت فوهة بركان في جنوب غرب أيسلندا للمرة الرابعة خلال ما يقرب من ثلاثة أشهر ما أدى إلى تدفق كبير لحمم اللافا خارج بلدة جريندافيك.

وقال مكتب الأرصاد الأيسلندي إن الثوران أحدث شقًا في الأرض يبلغ طوله حوالي ثلاثة كيلومترات بين جبلين في شبه جزيرة ريكيانيس، ما أدى إلى تضخيم التوهج الأحمر فوق المنطقة، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

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 إجلاء مئات الأشخاص

وحذر مكتب الأرصاد الجوية منذ أسابيع من تراكم كبير للصخور شبه المنصهرة تحت الأرض، وهو ما جعل ثوران البركان محتملاً.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية آر يو في إنه تم إجلاء مئات الأشخاص من منتجع بلو لاجون الحراري، وهو أحد أهم مناطق الجذب السياحي في أيسلندا، منذ بدأ ثوران البركان مساء السبت.

بركان ايسلندا الأرصاد الأرصاد الجوية توك شو صدى البلد

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