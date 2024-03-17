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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تخرج في جرأة لتنقل الواقع الفلسطيني|أصغر مراسلة تغطي الحرب بعمر 11 عاماً

سمية وشاح
سمية وشاح

على الرغم من المخاطر الكامنة في كل زاوية، والخسائر المروعة التي خلفتها الحرب على الصحفيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، خرجت مراسلة حربية تبلغ من العمر 11 عامًا بجرأة إلى الشوارع، مصممة على نقل واقع الفلسطينيين.
 

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أصغر الصحفيين في غزة

وهي سمية وشاح، التي تبلغ 11 عاماً، تستيقظ كل صباح وتبدأ في التحضير لتقريرها الإخباري. ترتدي سترة صحفية وتتوجه إلى الميدان لتغطية ما يجري حول المستشفيات أو في المناطق المدمرة، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وباعتبارها واحدة من أصغر الصحفيين في غزة، تقول وشاح إن مثلها الأعلى هو الصحافية المخضرمة في قناة الجزيرة شيرين أبو عقلة، التي قُتلت في مايو 2022 أثناء تغطيتها لغارة إسرائيلية على مخيم جنين للاجئين.

ويعمل والد سمية أيضًا مراسلًا تلفزيونيًا، ويساعدها على كتابة النصوص الإخبارية. 
 

الحرب غزة قطاع غزة سمية وشاح الفلسطينيين الصحفيين

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