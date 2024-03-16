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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ظاهرة جوية تضرب القاهرة بعد ساعات.. تنويه عاجل من الأرصاد

حالة الطقس
حالة الطقس

تحدثت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، موضحة أن ظاهرة سقوط الأمطار متوقع بدايتها من اليوم على عدة مناطق.
 

وأوضحت “غانم” خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، السبت، أن الأمطار ستبدأ على المنطقة الغربية وستكون بين الخفيفة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وبعض مناطق الصحراء الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري، كما ستمتد خفيفة إلى محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى.
 

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طقس اليوم السبت

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس شتوي مائل للدفء على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للدفء على السواحل الشمالية، و حار على المناطق الجنوبية خلال فترة النهار.

 

كما لفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم هناك وجود نشاط في حركة الرياح يعمل على زيادة الاحساس بالبرودة.
 

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