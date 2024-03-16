مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21| أخبار تهمك

الذهب اليوم.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم السبت 16-3-2024، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

سجل سعر الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2950 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3371 جنيها للجرام.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2528 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 23500 جنيه.

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.90 جنيه للبيع، و47.76 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 52.40 جنيه للبيع، و52.24 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 61.37 جنيه للبيع، و61.18 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.77 جنيه للبيع، و12.73 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 156.04 جنيه للبيع، و155.43 جنيه للشراء.

فيما كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إنه اعتبارًا من اليوم تبدأ فرص الأمطار على عدة من مناطق من الجمهورية، ومع الأيام المقبلة متوقع أن تسود الأجواء الشتوية بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، بجانب وجود غطاء سحابي في معظم أنحاء الجمهورية يعمل على حجب أشعة الشمس.



تحذير عاجل من الأرصاد

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الأمطار ستبدأ على المنطقة الغربية وستكون بين الخفيفة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وبعض مناطق الصحراء الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري، كما ستمتد خفيفة إلى محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى.

وأشارت إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 22 درجة مئوية، حيث يسود طقس شتوي مائل للدفء على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للدفء على السواحل الشمالية، ومن مائل للحرارة لـ حار على المناطق الجنوبية خلال فترة النهار.

وأوضحت أنه فور غياب أشعة الشمس ودخول ساعات المساء، يكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث يسود طقس بارد على جميع محافظات الجمهورية، ويصل فرق درجات الحرارة بين الليل والنهار لـ 10 درجات مئوية، مؤكدة: “لازم ناخد بالنا من فرق قيم درجات الحرارة”.

وأشارت إلى أن اليوم هناك نشاط في حركة الرياح يعمل على زيادة الإحساس بالبرودة.

