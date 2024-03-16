أمطار على 5 مناطق بينها القاهرة.. غطاء سحابي يسيطر على سماء البلاد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إنه اعتبارًا من اليوم بداية ظهور فرص الأمطار على عدة من مناطق من الجمهورية، ومع الأيام المقبلة متوقع أن تسود الأجواء الشتوية بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، بجانب وجود غطاء سحابي في معظم أنحاء الجمهورية يعمل على حجب أشعة الشمس.



تحذير عاجل من الأرصاد



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الأمطار ستبدأ على المنطقة الغربية وستكون بين الخفيفة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وبعض مناطق الصحراء الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري، كما ستمتد خفيفة إلى محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى.

وأشارت إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 22 درجة مئوية ، حيث يسود طقس شتوي مائل للدفء على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للدفء على السواحل الشمالية، ومن مائل للحرارة لـ حار على المناطق الجنوبية خلال فترة النهار.

وأوضحت أنه فور غياب أشعة الشمس ودخول ساعات المساء يكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث يسود طقس بارد على كافة محافظات الجمهورية،ويصل فرق درجات الحرارة بين الليل والنهار لـ 10 درجات مئوية، مؤكدة: “لازم ناخد بالنا من فرق قيم درجات الحرارة”.

وأشارت إلى أن اليوم هناك وجود نشاط في حركة الرياح يعمل على زيادة الاحساس بالبرودة.

