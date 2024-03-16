"تخليت عن مبادئي بسبب صلاح".. كلوب يكشف عن شيء لأول مرة يفعله|شاهد

عرضت فضائية العربية تقريرًا بـ عنوان:"تخليت عن مبادئي بسبب صلاح".. كلوب يكشف عن شيء لم يفعله أبدًا خلال مسيرته التدريبية".. فما القصة؟

"تخليت عن مبادئي بسبب صلاح" هو اعتراف من يورجن كلوب مدرب ليفربول الذي يلعب بصفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، حيث قال كلوب:إنه فعل شيئًا لم يقم به طوال مسيرته التدريبية.

لا تلعب بجد

وهو حينما طلب من محمد صلاح التوقف عن الدفاع في مباراة الفريق أمام سبارتا براغ ببطولة الدوري الأوروبي، حيث قاد اللاعب المصري ليفربول للصعود إلى دور الثمانية بالبطولة بعدما أحرز هدفًا وصنع 3 أهداف أخرى خلال فوز الفريق الكاسح 6ـ1.

وشارك “صلاح” طوال مدة المباراة بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها ولم يتمكن كلوب من تبديل صلاح بسبب تبديلات احترازية أجراها خلال اللقاء، ليطلب في النهاية عدم اللعب بجد.