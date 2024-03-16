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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حرائق الغابات تجتاح روسيا في وقت مبكر هذا العام|شاهد

صدى البلد

بدأت حرائق الغابات تدمر المنازل ومصادر الرزق قبيل حلول الربيع في الشرق الأقصى الروسي، بعد أن شهدت المنطقة شتاء معتدلا نسبيًا، مع تساقط القليل من الثلوج.

وبثت قناة روسيا 24 الحكومية الروسية لقطات لرجال الإطفاء، وهم يتعاملون مع الحرائق في المناطق الريفية، حيث احترقت المباني الخشبية حتى أساساتها، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

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الرياح القوية والظروف الجافة

ولم تسفر الحرائق عن وقوع ضحايا، لكن أكثر من عشرة منازل ومصادر رزق دُمرت، في القرى غير البعيدة عن مدينة فلاديفوستوك.

وكانت الرياح القوية والظروف الجافة على خلفية شتاء معتدل هي المسؤولة عن حرائق الغابات، التي لا تمثل مشكلة في العادة  حتى حلول فصل الصيف.
 

حرائق الغابات روسيا يورونيوز الرياح الغابات الثلوج

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