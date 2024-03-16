عطل تقني في مطاعم "ماكدونالدز" يشل خدماتها حول العالم|تفاصيل

شهدت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" عطلاً أسفر عن توقف عمليات الطلب والبيع لعدة ساعات في كافة أنحاء العالم وخاصة في قارة آسيا.

وأكدت الشركة وجود "عطل تقني يتم العمل على إصلاحه" كما اعتذرت عن الإزعاج. وقالت شركة البرجر العملاقة ومقرها شيكاغو إن المشكلات لا تتعلق بالأمن السيبراني، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وقال موظف عامل في متجر ماكدونالدز في بانكوك لوكالة أسوشييتد برس إن النظام كان معطلاً لمدة ساعة تقريبًا.

وأضاف أنه لم يتمكن من قبول الدفع عبر الإنترنت أو ببطاقة الائتمان واعتمد فقط على المدفوعات النقدية.



خسارة 7 مليارات دولار بسبب المقاطعة

وفقدت سلسلة مطاعم ماكدونالدز حوالي 7 مليارات دولار بعد إعلان مديرها المالي بساعات عن تداعيات المقاطعة في العالم العربي والإسلامي على المبيعات خلال هذا العام.

وانتشرت الدعوات لمقاطعة البضائع الإسرائيلية على وسائل التواصل الاجتماعي في العديد من الدول العربية بعد أن شنت إسرائيل حربها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر.

