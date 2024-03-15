عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حطمت جميع الأرقام القياسية.. عجوز خارقة تقفز من ارتفاع 4300 متر|شاهد

صدى البلد

قفزت معمرة أسترالية من ارتفاع 4300 متر، حيث أطلق عليها العجوز الخارقة، وفي الحقيقة هي مشاهد لا تُرى بشكل مستمربطلتها هذه المرة المعمرة أبرين أوشيا المعروف عنها حبها للمغامرات.
 

txt

زعيم كوريا الشمالية يقود دبابة خلال تدريبات عسكرية.. فيديو

txt

بعد إنقاذهما في أوكرانيا.. لحظة إطلاق أسدين في محمية بجنوب إفريقيا|شاهد

 لجمع التبرعات المالية

وقررت في عام 2018 خوض هذه التجربة وهي بعمر 102 عام ونجحت في القيام بها على أكمل وجه وتخطت سرعتها خلال القفز أكثر من 220 كم/ ساعة، أوشيا من عشاق القفز الحر بالمظلة، حيث حطمت بعد هذه القفزة وفي ذلك العمر جميع الأرقام القياسية السابقة، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية العربية.
 

وقامت العجوز الخارقة بهذه القفزات لجمع التبرعات المالية للجمعيات المعنية بمعالجة المصابين بالأمراض العصبية خاصة بعدما توفيت ابنتها بهذا المرض قبل سنوات ولحقت أوشيا بابنتها عام 2022 وتوفيت عن عمر ناهز 106 أعوام لكن إنجازها ظل محفورًا في الكتب.

معمرة استرالية التبرعات المالية فضائية العربية القفز الحر توك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ البيضاء تنخفض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

تسجيل من غرفة الـ VAR| هل تعاد مباراة الأهلي و "البنك"؟! ..تفاصيل

أقل من 2500 جنيه|الذهب يتراجع مجددا بقوة.. وهذا ثمن عيار21 خامس يوم رمضان

اطمئنوا.. السيسي يعلن أخبارا سارة للمصريين بشأن الأوضاع الاقتصادية

العلاقة قبل الزواج حلال| الجنة يدخلها غير المسلمين .. علي جمعة يثير جدلاً

وضعهم صعب.. مفاجأة تضرب سوق الدولار

أخبار إيجابية.. مسؤول يُبشر بخبر سار حول سعر الدولار

أمطار بنسبة 60%|تغير مفاجئ في الطقس خلال الساعات المقبلة..نوة الشمس الكبرى تقترب

موضوعات متعلقة

زعيم كوريا الشمالية يقود دبابة خلال تدريبات عسكرية.. فيديو

بعد إنقاذهما في أوكرانيا.. لحظة إطلاق أسدين في محمية بجنوب إفريقيا|شاهد

ثوابه عظيم.. أزهري يوضح أجر العطاء في سبيل الله

جددي فى أكلك.. جربي عمل الأرز على الطريقة النيبالية

ملايين العبوات في عام واحد.. 700 ألف مدمن على أمر غريب بالنرويج

طالعة بشخصيتين.. شيرين سليمان تكشف كواليس برامجها لـ صباح البلد

ورقي بنظام الاختيار المتعدد.. مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

عايزة أفرح صحابي.. حكاية أول قبطية تعمل بمهنة المسحراتي|شاهد

ترشيحاتنا

الجارديان البريطانية تبرز تصريحات الرئيس السيسي بشأن غزة

بعد هجمات متزايدة استبقت انتخابات الرئاسة.. بيان مهم من الدفاع الروسية

2950 جنيها للجرام.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب| تفاصيل

السيسي: كل المساعدات الموجهة إلى غزة أقل من المطلوب

ضربـها بـشومة.. مقاول ينهي حياة زوجته بطريقة بشعة| والسبب صادم

الرئيس السيسي: الأرقام المطلوبة لإعادة إعمار غزة مخيفة جدا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفرة رمضان| طريقة عمل الدجاج في الفرن

أعلن تحدي كولر .. ما سر ثقة مدرب سيمبا في الفوز على الأهلي؟

بفستان محتشم..هبة مجدي تستعرض رشاقتها | شاهد

إطلالة بوسي ببرنامج العرافة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

ادعوا له يقوم بالسلامة.. المستشفى تكشف إمكانية عودة أحمد رفعت للملاعب

عاجل .. وفاة حبيبة الشماع وصدمة في التقرير الطبي

خطف الأنظار.. مراحل تصميم ديكورات مسلسل الحشاشين| فيديو

لم يحترم الاتفاق.. أمير سعودي يهدد بمقاضاة شيكابالا بسبب دورة رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ