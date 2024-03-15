حطمت جميع الأرقام القياسية.. عجوز خارقة تقفز من ارتفاع 4300 متر|شاهد

قفزت معمرة أسترالية من ارتفاع 4300 متر، حيث أطلق عليها العجوز الخارقة، وفي الحقيقة هي مشاهد لا تُرى بشكل مستمربطلتها هذه المرة المعمرة أبرين أوشيا المعروف عنها حبها للمغامرات.



لجمع التبرعات المالية

وقررت في عام 2018 خوض هذه التجربة وهي بعمر 102 عام ونجحت في القيام بها على أكمل وجه وتخطت سرعتها خلال القفز أكثر من 220 كم/ ساعة، أوشيا من عشاق القفز الحر بالمظلة، حيث حطمت بعد هذه القفزة وفي ذلك العمر جميع الأرقام القياسية السابقة، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية العربية.



وقامت العجوز الخارقة بهذه القفزات لجمع التبرعات المالية للجمعيات المعنية بمعالجة المصابين بالأمراض العصبية خاصة بعدما توفيت ابنتها بهذا المرض قبل سنوات ولحقت أوشيا بابنتها عام 2022 وتوفيت عن عمر ناهز 106 أعوام لكن إنجازها ظل محفورًا في الكتب.