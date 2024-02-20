بخدعة.. أمريكي يحصل على 100 وجبة مجانية من ماكدونالدز| كيف فعلها؟

روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تلقى تأثيرًا كبيرًا في مجال التكنولوجيا.

حيث تستخدم في مجموعة متنوعة من الأغراض مثل كتابة النصوص، ومشاركة المعلومات، وحل المشكلات، وحتى المساعدة في مهام البرمجة.

ومع ذلك، فإن هناك استخدامات غير مشروعة لهذه التكنولوجيا.

ففي الآونة الأخيرة، ذكرت صحيفة نيويورك بوست أن رجل أعمال مليونير في الولايات المتحدة الأمريكية ادعى استخدامه لروبوت الدردشة ChatGPT للغش على ماكدونالدز من خلال الحصول على 100 وجبة مجانية.

كيف حصل الرجل على 100 وجبة مجانية من ماكدونالدز؟

وفي حلقة صوتية (بودكاست)، تفاخر صاحب مجموعة إعادة البيع All Things Arbitrage بسرقة إيصالات واستخدام رموزها للتلاعب بتعليقات ماكدونالدز.

قام الرجل باستخدام شكاوى عملاء ماكدونالدز وأرقام الفواتير في خداع الرد الآلي للتقييمات في الفرع، وقد حصل بذلك على تعويض ب100 قسيمة شراء عن كل مرة.

أثارت حيلته غضب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حيث قالوا بأنه يحتال بطريقة غير شرعية ويتسبب في خسارة الفرع، لكنه يرى بأنه لا يؤذي أحد بل يستخدم شكاوى العملاء.