كشف المهندس فرج عامر عن اختيار محمد صلاح ضمن التشكيلة المثالية في بطولة دوري أوروبا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب فرج عامر:"محمد صلاح ضمن التشكيلة المثالية لدور إياب ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي بتقيم10/10".

كشف أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك السابق، سر هجوم إبراهيم سعيد لاعب الأهلي الأسبق، على محمد صلاح قائد منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي.

وقال ميدو في تصريحات تليفريونية ضاحكًا:" محمد صلاح هيحطك في دماغه ليه يا ابراهيم، هو ابراهيم فاكر كده، اعمل ايه؟ مقدرش اضيع له فكرة"

واضاف:"مش عارف إبراهيم بيقول كده ليه، اعتقد انه من جواه مش مقتنع، بيقولها علشان حلوة في الميديا وبونبونايه، ومحمد صلاح نجم كبير والكلام عنه شغل ميديا".

وإعتاد إبراهيم سعيد خلال الفترة الماضية الهجوم على محمد صلاح قائلا: "محمد صلاح حططني في دماغه، ومسخر لجان إليكترونيه للهجوم عليا".